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Число погибших при сходе лавины во французских Альпах возросло до четырех

13 февраля 2017, 18:07

Ранее сообщалось о двоих погибших.


Число погибших под лавиной на французском горнолыжном курорте Тинь возросло до четырех, поиски еще пятерых человек продолжаются. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на спасателей, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о двоих погибших.

Девять человек, в том числе один проводник, утром в понедельник оказались погребены под лавиной на высоте 2,1 тысячи метров. Сообщение о сходе лавины поступило спасателям около 11.00 местного времени (16.00 аст). Спустя чуть более часа в зоне внетрассового катания удалось обнаружить первых выживших и тела погибших.

Тинь — коммуна во французском регионе Рона-Альпы, относится к департаменту Савойя. В коммуне располагается популярный горнолыжный курорт.

Виктория Иванова.

Фото: РИА Новости. Виктор Онучко.

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