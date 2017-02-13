Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Рост ВВП в РК прогнозируется на уровне 2,5%

13 февраля 2017, 18:15

Увеличение ожидается за счет роста цен на нефть и за счет «досчетов» 2016 года.


В кулуарах Мажилиса Парламента РК после презентации поправок в республиканский бюджет на 2017-2019 годы министр финансов РК Бахыт Султанов озвучил новые прогнозные данные по ВВП на текущий год, передает корреспондент Zakon.kz.

«Прогноз ВВП в 2017 году составит 2,5%», - сказал он журналистам.

При этом глава ведомства отметил, что увеличение ожидается за счет роста цен на нефть и за счет «досчетов» 2016 года.

«Потому что мы планировали 2016 год на более низком уровне. Сейчас досчитав и получив статистику, увидев увеличение добычи нефти, увидев увеличение цены на нефть, увеличения цены на металлы - это дает нам, в принципе, расширенную базу, соответственно, общий рост», - подчеркнул Б. Султанов.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: ank.kz.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...