Рост ВВП в РК прогнозируется на уровне 2,5%
13 февраля 2017, 18:15
Увеличение ожидается за счет роста цен на нефть и за счет «досчетов» 2016 года.
В кулуарах Мажилиса Парламента РК после презентации поправок в республиканский бюджет на 2017-2019 годы министр финансов РК Бахыт Султанов озвучил новые прогнозные данные по ВВП на текущий год, передает корреспондент Zakon.kz.
«Прогноз ВВП в 2017 году составит 2,5%», - сказал он журналистам.
При этом глава ведомства отметил, что увеличение ожидается за счет роста цен на нефть и за счет «досчетов» 2016 года.
«Потому что мы планировали 2016 год на более низком уровне. Сейчас досчитав и получив статистику, увидев увеличение добычи нефти, увидев увеличение цены на нефть, увеличения цены на металлы - это дает нам, в принципе, расширенную базу, соответственно, общий рост», - подчеркнул Б. Султанов.
Ксения Давыдова, Астана.
Фото: ank.kz.
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