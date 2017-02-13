Рост ВВП в РК прогнозируется на уровне 2,5%

Увеличение ожидается за счет роста цен на нефть и за счет «досчетов» 2016 года.

В кулуарах Мажилиса Парламента РК после презентации поправок в республиканский бюджет на 2017-2019 годы министр финансов РК Бахыт Султанов озвучил новые прогнозные данные по ВВП на текущий год, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Прогноз ВВП в 2017 году составит 2,5%», - сказал он журналистам.





При этом глава ведомства отметил, что увеличение ожидается за счет роста цен на нефть и за счет «досчетов» 2016 года.





«Потому что мы планировали 2016 год на более низком уровне. Сейчас досчитав и получив статистику, увидев увеличение добычи нефти, увидев увеличение цены на нефть, увеличения цены на металлы - это дает нам, в принципе, расширенную базу, соответственно, общий рост», - подчеркнул Б. Султанов.





Ксения Давыдова, Астана.



