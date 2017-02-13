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В здании бизнес-центра в Кокшетау сгорел сотрудник фирмы

13 февраля 2017, 18:18

Общая площадь пожара составила 125 кв. метров, в результате пожара повреждены внутренние кабинеты, наружная стена и кровля здания.


В результате пожара в бизнес-центре в Кокшетау погиб сотрудник одной из фирм, арендовавших там помещение, передает Казинформ.

Как сообщает ДЧС Акмолинской области, 13 февраля в 09:37 в центр оперативного управления силами и средствами ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Акмолинской области поступило телефонное сообщение о задымлении в административном здании в Кокшетау по ул. Ауэзова 208.

По прибытию к месту вызова первых пожарных подразделений было установлено, что в 2-х этажном здании наблюдается сильное задымление, возможно нахождение внутри помещений людей. Руководителем тушения пожара был объявлен 3 ранг вызова, так как административное здание полностью выполнено из дерева и по своему конструктивному строению относится к 5-ой степени огнестойкости.

К месту пожара были стянуты дополнительно силы и средства гарнизона Акмолинской области - 11 единиц техники и 34 человека личного состава.

Ход тушения пожара осложняла большая горючая нагрузка здания, а также низкая температура наружного воздуха до -25 градусов. В ходе тушения пожара обнаружено тело сотрудника одной из фирм, арендовавших помещение в данном здании. В ходе предварительного изучения материалов объекта установлено, что административное здание построено в 60-х годах прошлого столетия, находится в частной собственности у индивидуального предпринимателя и сдается в аренду индивидуальным предпринимателям под различные виды деятельности.

Общая площадь пожара составила 125 кв. метров, в результате пожара повреждены внутренние кабинеты, наружная стена и кровля здания.

Силами пожарных подразделений удалось не допустить распространения горения на большие площади. Пожар локализован в 10:15, ликвидирован в 11:09. Причина и ущерб от пожара устанавливаются.

Материал проверки по факту пожара передан для принятия решения по подведомственности в УВД г. Кокшетау.

Фото: inform.kz.

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