В здании бизнес-центра в Кокшетау сгорел сотрудник фирмы

В результате пожара в бизнес-центре в Кокшетау погиб сотрудник одной из фирм, арендовавших там помещение, передает Казинформ





Как сообщает ДЧС Акмолинской области, 13 февраля в 09:37 в центр оперативного управления силами и средствами ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Акмолинской области поступило телефонное сообщение о задымлении в административном здании в Кокшетау по ул. Ауэзова 208.





По прибытию к месту вызова первых пожарных подразделений было установлено, что в 2-х этажном здании наблюдается сильное задымление, возможно нахождение внутри помещений людей. Руководителем тушения пожара был объявлен 3 ранг вызова, так как административное здание полностью выполнено из дерева и по своему конструктивному строению относится к 5-ой степени огнестойкости.





К месту пожара были стянуты дополнительно силы и средства гарнизона Акмолинской области - 11 единиц техники и 34 человека личного состава.





Ход тушения пожара осложняла большая горючая нагрузка здания, а также низкая температура наружного воздуха до -25 градусов. В ходе тушения пожара обнаружено тело сотрудника одной из фирм, арендовавших помещение в данном здании. В ходе предварительного изучения материалов объекта установлено, что административное здание построено в 60-х годах прошлого столетия, находится в частной собственности у индивидуального предпринимателя и сдается в аренду индивидуальным предпринимателям под различные виды деятельности.





Общая площадь пожара составила 125 кв. метров, в результате пожара повреждены внутренние кабинеты, наружная стена и кровля здания.





Силами пожарных подразделений удалось не допустить распространения горения на большие площади. Пожар локализован в 10:15, ликвидирован в 11:09. Причина и ущерб от пожара устанавливаются.





Материал проверки по факту пожара передан для принятия решения по подведомственности в УВД г. Кокшетау.



