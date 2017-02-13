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ОПЕК улучшила прогноз на 2017 год по мировому спросу на нефть

13 февраля 2017, 18:29

В 2016 году, по оценке ОПЕК, мировой спрос на нефть составил 94,62 миллиона баррелей в день.


ОПЕК улучшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 году на 0,22 миллиона баррелей в сутки по сравнению с январским прогнозом — до 95,81 миллиона баррелей в день, следует из февральского доклада организации, сообщает РИА Новости.

Прогноз по росту спроса на нефть в 2017 году также был улучшен — приблизительно на 35 тысяч баррелей в день, до 1,19 миллиона баррелей в сутки. Организация отмечает, что улучшение прогноза связано, в том числе, с более холодными, чем ожидалось, погодными условиями, а также хорошими показателями автомобильных продаж в странах ОЭСР.

В 2016 году, по оценке ОПЕК, мировой спрос на нефть составил 94,62 миллиона баррелей в день, что на 0,18 миллиона баррелей в день выше январской оценки организации в 94,44 миллиона баррелей в сутки.

Фото: РИА Новости. Максим Богодвид.

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