2 трлн тенге направит Правительство в РК на решение проблем с банковскими кредитами

Выбор банков второго уровня, которым наиболее будет важно решение проблем с займами, будет согласован с Нацбанком и Правительством РК.

Заместитель председателя Национального банка РК Олег Смоляков проинформировал, что на капитализацию фонда проблемных кредитов планируется выделение 2 трлн тенге, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Предусмотрена капитализация фонда проблемных кредитов, деление денежных средств фонда проблемных кредитов в рамках тех поручений по оздоровлению банковского сектора, для последующего выкупа проблемных активов», - сказал он.





В свою очередь депутаты поинтересовались, сколько необходимо средств.





«2 триллиона тенге», - сообщил О. Смоляков.





По его словам, в настоящее время фонд «работает на различных принципах».





«То есть у него уже определена нормативно-правовая база, которая регламентирует, что он может предоставлять условленное финансирование, выкупать активы по различным форматам: это и выкуп активов по балансовой стоимости, по рыночной стоимости. Поэтому фонд продолжит работать в рамках тех опций, которые существуют, с возможным расширением этих опций», - уточнил зампредправления.





«Очевидно, выкуп активов будет происходить на большую сумму, чем те деньги, которые будут непосредственно идти в счет покупки этих активов. То есть, фактически, покупка будет с дисконтом. И вопрос о том, какие банки будут подержаны. Очевидно, что в существующих документах, которые регламентируют деятельность фонда, обозначено, что фонд работает там, где наиболее есть системная проблема. Тем, где вклад в общие проблемы или оздоровление банковского сектора наиболее важен. Поэтому выбор будет согласован с Нацбанком и Правительством», - добавил О. Смоляков.





В свою очередь министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов на вопрос откуда Правительство намерено изыскать деньги, указал, что «это комбинация факторов».





«У нас есть там и увеличение дефицита бюджета, и увеличение целевого трансферта из Нацфонда. Это и есть комбинация факторов», - пояснил он.





Ксения Давыдова, Астана.



