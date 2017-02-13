Назарбаев поздравил Бердымухамедова с избранием на пост президента Туркменистана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления Гурбангулы Бердымухамедову в связи с избранием на пост Президента Туркменистана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





Нурсултан Назарбаев от себя лично и от имени народа страны поздравил Г.Бердымухамедова с победой на выборах президента Туркменистана.





«Результаты прошедших выборов являются показателем доверия и поддержки со стороны граждан Туркменистана проводимой Вами политики по повышению уровня жизни народа и упрочению международного авторитета страны. С момента установления дипломатических отношений, стратегическое партнерство Казахстана и Туркменистана с каждым годом набирает динамику. Казахстан высоко ценит Ваш вклад в укрепление единства туркменского народа, политического и экономического развития страны» - отмечается в телеграмме.





Также Глава государства пригласил президента Туркменистана посетить Казахстан в ближайшее время.



