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Назарбаев поздравил Бердымухамедова с избранием на пост президента Туркменистана

13 февраля 2017, 18:36

Глава государства пригласил президента Туркменистана посетить Казахстан в ближайшее время.


Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления Гурбангулы Бердымухамедову в связи с избранием на пост Президента Туркменистана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Нурсултан Назарбаев от себя лично и от имени народа страны поздравил Г.Бердымухамедова с победой на выборах президента Туркменистана.

«Результаты прошедших выборов являются показателем доверия и поддержки со стороны граждан Туркменистана проводимой Вами политики по повышению уровня жизни народа и упрочению международного авторитета страны. С момента установления дипломатических отношений, стратегическое партнерство Казахстана и Туркменистана с каждым годом набирает динамику. Казахстан высоко ценит Ваш вклад в укрепление единства туркменского народа, политического и экономического развития страны» - отмечается в телеграмме.

Также Глава государства пригласил президента Туркменистана посетить Казахстан в ближайшее время.

Фото: пресс-служба Акорды.

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