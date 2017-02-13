Прокурор Атырауской городской прокуратуры подозревается в мошенничестве
13 февраля 2017, 18:47
Подозреваемый взят под стражу на два месяца в СИЗО.
В суд №2 города Атырау с ходатайством об избрании меры пресечения в виде «содержания под стражей» в отношении К.А. обратился специальный прокурор прокуратуры области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 города.
Из ходатайства спецпрокурора следует, что в ЕРД прокуратуры области зарегистрировано заявление двоих граждан в отношении сотрудника прокуратуры города Атырау К.А. по факту мошеннических действий.
В ходе досудебного расследования было установлено, что сотрудник прокуратуры, обманным путем завладел денежными средствами потерпевших.
6 февраля подозреваемый был задержан и водворен в ИВС УВД г. Атырау.
Суд, не предрешая вопроса о виновности или невиновности подозреваемого в инкриминируемом ему деянии, посчитав, что в материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что подозреваемый может воспрепятствовать судопроизводству удовлетворил ходатайство.
Подозреваемый взят под стражу на два месяца в СИЗО.
Следственные мероприятия продолжаются.
Фото: Sputnik/ Виталий Белоусов.
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