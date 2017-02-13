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В Уральске в тренажерном зале умер подросток

13 февраля 2017, 19:16

У него были проблемы с сердцем.


В Уральске в тренажерном зале умер подросток. Как рассказал владелец спортивного зала Сергей Белоногов, 17-летний парень провел около 30 занятий в зале, пишет "Уральская Неделя".

- В пятницу он, как обычно, пришел на занятия, минут пять провел на беговой дорожке, - сказал Сергей. - Он даже не бегал, он ходил. Потом подошел к остальным ребятам и упал. Пока ехала "Скорая помощь", мой брат Алексей пытался привести парня в сознание, делал ему искусственное дыхание.

Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, парень скончался до приезда "Скорой помощи". Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза.

По словам Белоногова, никаких медицинских справок, чтобы посещать тренажерный зал, от своих посетителей он не требует.

- Справки необходимы, чтобы заниматься в профессиональной спортивной школе, а для посещения тренажерного зала они не нужны, - пояснил Сергей. - Позже со слов друзей подростка я узнал, что у него были проблемы с сердцем.

Екатерина Литвякова.

Фото: uralskweek.kz.

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