У него были проблемы с сердцем.

В Уральске в тренажерном зале умер подросток. Как рассказал владелец спортивного зала Сергей Белоногов, 17-летний парень провел около 30 занятий в зале, пишет " пишет " Уральская Неделя ".





- В пятницу он, как обычно, пришел на занятия, минут пять провел на беговой дорожке, - сказал Сергей. - Он даже не бегал, он ходил. Потом подошел к остальным ребятам и упал. Пока ехала "Скорая помощь", мой брат Алексей пытался привести парня в сознание, делал ему искусственное дыхание.





Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, парень скончался до приезда "Скорой помощи". Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза.





По словам Белоногова, никаких медицинских справок, чтобы посещать тренажерный зал, от своих посетителей он не требует.





- Справки необходимы, чтобы заниматься в профессиональной спортивной школе, а для посещения тренажерного зала они не нужны, - пояснил Сергей. - Позже со слов друзей подростка я узнал, что у него были проблемы с сердцем.





Екатерина Литвякова.



