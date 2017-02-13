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В Китае грузовик врезался в толпу возле школы

13 февраля 2017, 19:31

Погибла восьмилетняя девочка, четыре человека получили достаточно серьезные травмы, еще более 10 человек отделались более легкими ранениями.


Грузовик, груженный черепицей, врезался в толпу людей возле школы в китайской провинции Аньхой, один ребенок погиб, более 10 человек получили ранения. Об этом пишет газета "Жэньминь жибао", передает РИА Новости.

Сообщается, что инцидент произошел возле одной из школ в уезде Луцзян городского округа Хэфэй. Грузовик въехал в толпу пешеходов, а также сбил большое число электроскутеров.

В результате случившегося погибла восьмилетняя девочка, четыре человека получили достаточно серьезные травмы, еще более 10 человек отделались более легкими ранениями. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Водитель грузовика был задержан полицией. По его словам, у транспортного средства отказали тормоза. Ведется расследование случившегося, устанавливаются точные причины ДТП.

Иван Булатов.

Фото: AP Photo/ Ng Han Guan.

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