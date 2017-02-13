В Пакистане во время митинга прогремел мощный взрыв

Акция протеста проходила против изменений в законодательство по борьбе с наркотиками.

Мощный взрыв прогремел на митинге в пакистанском городе Лахор, есть пострадавшие, передает передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.





Взрыв произошел в понедельник вечером на площади Фейзала в Лахоре, недалеко от здания законодательного собрания штата Пенджаб.





По данным телеканала, в этот момент на площади проходила акция протеста против изменений в законодательство по борьбе с наркотиками.



