В Пакистане во время митинга прогремел мощный взрыв
13 февраля 2017, 19:49
Акция протеста проходила против изменений в законодательство по борьбе с наркотиками.
Мощный взрыв прогремел на митинге в пакистанском городе Лахор, есть пострадавшие, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.
Взрыв произошел в понедельник вечером на площади Фейзала в Лахоре, недалеко от здания законодательного собрания штата Пенджаб.
По данным телеканала, в этот момент на площади проходила акция протеста против изменений в законодательство по борьбе с наркотиками.
Фото: AFP 2017/ Hasham Ahmed.
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