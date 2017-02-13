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В Пакистане во время митинга прогремел мощный взрыв

13 февраля 2017, 19:49

Акция протеста проходила против изменений в законодательство по борьбе с наркотиками.


Мощный взрыв прогремел на митинге в пакистанском городе Лахор, есть пострадавшие, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo TV.

Взрыв произошел в понедельник вечером на площади Фейзала в Лахоре, недалеко от здания законодательного собрания штата Пенджаб.

По данным телеканала, в этот момент на площади проходила акция протеста против изменений в законодательство по борьбе с наркотиками.

Фото: AFP 2017/ Hasham Ahmed.

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