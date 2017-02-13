В Актау извлекли труп из коллектора теплотрассы

Труп сотрудники полиции извлекли из коллектора теплосети, который находится рядом с детской поликлиникой в 26 микрорайоне, сегодня, 13 февраля, в 17:00. На месте работают специалисты , сообщает " , сообщает " Лада ".





Кто обнаружил труп в коллекторе возле детской поликлиники, напротив 1 дома в 26 микрорайоне, неизвестно. Чтобы открыть доступ к теплотрассе, использовали кран, который поднял плиту коллектора. Тело умершего вытащили сотрудники полиции совместно с работниками скорой помощи.





Обстоятельства выясняются, официальный комментарий в ДВД Мангистауской области обещают дать в ближайшее время.









Тимур Ниталиев.



