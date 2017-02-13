Президент поручил акиму ЮКО сделать Шымкент городом-миллионником

Глава государства обратил внимание на вопросы безработицы в контексте регулирования рынка труда.

Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с акимом Южно-Казахстанской области Жансеитом Туймебаевым поручил сделать Шымкент городом-миллионником , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





Аким области доложил Президенту о перспективах области в текущем году, а также социально-экономическом плане развития региона до 2021 года.





Президент Казахстана указал на низкий уровень показателей налоговых сборов, отметив при этом, что регион является наиболее дотационным в республике.





Также Глава государства обратил внимание на вопросы безработицы в контексте регулирования рынка труда.





- Высок процент граждан, являющихся самозанятыми. Вопросы безработицы, миграции населения для Южно-Казахстанской области всегда остаются актуальными. Для решения указанных проблем необходимо и далее развивать малый и средний бизнес, - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.





Кроме того, Президент Казахстана отметил, что Шымкент в скором будущем станет еще одним городом страны, количество жителей которого превысит отметку в 1 млн человек.





Аким области проинформировал Нурсултана Назарбаева о всемерной поддержке жителей региона целей и задач, обозначенных Главой государства в своем Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».





В завершение Глава государства дал ряд конкретных поручений, направленных на выполнение задач по развитию промышленности, сельскохозяйственной и животноводческой отрасли, инвестиционной привлекательности области.









Видео: Телерадиокомплекс Президента РК.



