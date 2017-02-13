В Астане на левом берегу горел автомобиль

По предварительной версии возгорание в авто произошло по причине замыкания в кузове.

Сегодня, 13 февраля, около 18:00 на улице Сыганак загорелся легковой автомобиль марки Mercedes, сообщает Dixinews.kz.





Фотографии с места происшествия в редакцию прислали очевидцы. Как сообщили в пресс-службе ДВД Астаны, по предварительной версии возгорание в авто произошло по причине замыкания в кузове. На месте работают сотрудники органов внутренних дел. Обстоятельства происшествия выясняются.





Также в ДВД сообщили, что в аварии никто не пострадал.



