В Астане на левом берегу горел автомобиль
13 февраля 2017, 20:40
По предварительной версии возгорание в авто произошло по причине замыкания в кузове.
Сегодня, 13 февраля, около 18:00 на улице Сыганак загорелся легковой автомобиль марки Mercedes, сообщает Dixinews.kz.
Фотографии с места происшествия в редакцию прислали очевидцы. Как сообщили в пресс-службе ДВД Астаны, по предварительной версии возгорание в авто произошло по причине замыкания в кузове. На месте работают сотрудники органов внутренних дел. Обстоятельства происшествия выясняются.
Также в ДВД сообщили, что в аварии никто не пострадал.
Фото: Dixinews.kz.
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