Записаться на прием к врачу можно будет через мобильное приложение от Минздрава

Министерство здравоохранения РК разрабатывает мобильное приложение для пациентов в рамках внедрения обязательного медицинского страхования. Оно призвано помощь гражданам записаться на прием к врачу в удобное для него время. Об этом сегодня в ходе круглого стола в Астане рассказал вице-министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент Об этом сегодня в ходе круглого стола в Астане рассказал вице-министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент Zakon.kz





Развитие информатизации системы здравоохранения - это один из этапов ее совершенствования. Цель - улучшить качество обслуживания пациентов и медицины в целом. Устранение очередей посредством предварительной и удобной записи.





«Мы в нескольких регионах это внедрили, где можно записаться на прием как по телефону, так и по интернету, конечно можно зарегистрироваться и в регистратуре, там с вами проговорят удобное либо свободное время врача, чтобы пациент пришел, выбрал время и ему было удобно, - пояснил позицию министерства Цой. - Сейчас мы еще хотим создать мобильное приложение, чтобы удобно было. В том числе создается электронный паспорт здоровья. У каждого гражданина на выходе будет свой личный кабинет, в котором будут указаны все данные по нему (группа крови, аллергические реакции, прививки и т.д.), для того, чтобы он мог эти данные запросить в любой точке мира имея доступ к интернету и информационному ресурсу».





Помимо этого, вице-министр еще раз обратил внимание на плюсы ОСМС и необходимость его внедрения. Так, по его словам, система страхования поможет гражданам осознать важность самостоятельной заботы о своем здоровье.





«Страховая медицина, во-первых, позволит нам справится с теми трендами и рисками, которые нас ожидают, - продолжил Алексей Цой. - Во всем мире идет старение населения. Это хорошо, мы добиваемся продолжительности жизни, в Казахстане она увеличилась как вы знаете, до 72 лет. Это достижение медицины и всего общества, но вместе с тем, пожилые люди несут за собой большую нагрузку на систему здравоохранения, потому-что они чаще болеют и требуют медуслуги».





По данным Минздрава, больше 50% всех расходов здравоохранения тратится на детей до 5-ти лет и на пожилых людей старше 65 лет. А потому рост и потребность в медицинских услугах опережает темпы инвестирования государства в здравоохранение. И именно поэтому нам сегодня нужна солидарная ответственность.





Другой плюс ОСМС, по словам Цоя, расширение перечня бесплатных лекарственных средств.





«Мы проанализировали, что наши граждане тратят больше своих собственных средств в последние годы из собственного кармана, нежели это покрывается медициной бесплатной. Это не хороший тренд, - сказал он. - Потому что задача любой стабильной системы здравоохранения, направлена на то, чтобы эти взносы из собственного кармана не превышали больше 20%. У нас они зашкаливают за 30%. Поэтому была поставлена задача создания финансово устойчивой системы, которая позволила бы расширить объем услуг, покрывающихся за счет системы страхования».





Имеется в виду поэтапное расширение перечня лекарственных средств, которые сейчас выдаются льготным категориям граждан (туберкулезники, диабетики, эпилептики и т.д.) за счет фонда страхования. Расширение элемента паллиативной помощи (на данный момент эта группа граждан в большинстве случаев самостоятельно оплачивает такие услуги). Увеличение доли реабилитационных услуг, т.е. увеличить срок пребывания больных в стационаре для медицинского контроля за процессом восстановления и помощи в этом процессе.





«Дальше мы говорим, что есть проблемы по ожиданиям, есть очереди, когда наши граждане ждут высокотехнологичных операций, дорогостоящих. Например, замена тазобедренного сустава, - перешел к следующему проблемному моменту вице-министр. - Сам протез стоит 4-6 тыс. долларов и понятно, что государство не может все это покрыть. Соответственно число ожидающих большое, мы хотим эти списки расширить для того, чтобы граждане быстрее могли дождаться необходимой операции, и это тоже будет покрываться за счет ОСМС».





Помимо этого, отметил Цой, в рамках ОСМС ожидается разукрупнение участков для врачей общей практики.





«Сейчас на одного врача общей практики приходится порядка 2200 пациентов, у него нет времени физически всех посмотреть, сделать патронаж на дому, то что мы хотим видеть у участкового доктора. В Европе, это где-то 1555 человек на одного врача, и он успевает разделить свой рабочий день и оказать помощь и в поликлинике, и на дому. Мы будем добиваться этого» - заключил он.





Татьяна Ковалева, Астана.



