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Подразделение "Талибана" взяло на себя ответственность за взрыв в Пакистане

13 февраля 2017, 21:16

По последним данным, в результате взрыва погибли по меньшей мере 16 человек.


Подразделение радикального движения "Талибан" — "Джамаат-ур-Ахрар" взяло на себя ответственность за взрыв в пакистанском городе Лахор, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

Взрыв произошел в понедельник вечером на площади Чэрринг Кросс в Лахоре, недалеко от здания законодательного собрания штата Пенджаб. В этот момент на площади проходила акция протеста против изменений в законодательство по контролю за оборотом лекарственных препаратов. На площади собрались сотни работников фармацевтических компаний, медицинских учреждений и аптечных сетей, полиция обеспечивала порядок на мероприятии, также на митинге работали местные журналисты. По последним данным, в результате взрыва погибли по меньшей мере 16 человек.

Точная причина взрыва пока неизвестна, но сообщается, что в результате произошедшего загорелся автомобиль, находившийся на месте ЧП. Пожарные, прибывшие к месту событий, ликвидировали возгорание. Кроме того, издание Express Tribune сообщает со ссылкой на очевидца, что в этот автомобиль на скорости въехал мотоциклист.

Место происшествия оцеплено сотрудниками служб безопасности.

Фото: AFP 2017/ Noorullah Shirzada.

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