Подразделение "Талибана" взяло на себя ответственность за взрыв в Пакистане

По последним данным, в результате взрыва погибли по меньшей мере 16 человек.

Подразделение радикального движения "Талибан" — "Джамаат-ур-Ахрар" взяло на себя ответственность за взрыв в пакистанском городе Лахор, сообщает сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.





Взрыв произошел в понедельник вечером на площади Чэрринг Кросс в Лахоре, недалеко от здания законодательного собрания штата Пенджаб. В этот момент на площади проходила акция протеста против изменений в законодательство по контролю за оборотом лекарственных препаратов. На площади собрались сотни работников фармацевтических компаний, медицинских учреждений и аптечных сетей, полиция обеспечивала порядок на мероприятии, также на митинге работали местные журналисты. По последним данным, в результате взрыва погибли по меньшей мере 16 человек.





Точная причина взрыва пока неизвестна, но сообщается, что в результате произошедшего загорелся автомобиль, находившийся на месте ЧП. Пожарные, прибывшие к месту событий, ликвидировали возгорание. Кроме того, издание Express Tribune сообщает со ссылкой на очевидца, что в этот автомобиль на скорости въехал мотоциклист.





Место происшествия оцеплено сотрудниками служб безопасности.



