Самая высокая плотина в США может разрушиться

В Северной Калифорнии объявили эвакуацию местных жителей, после того как в результате ливней появилась угроза прорыва дамбы на водохранилище Оровилл , сообщает , сообщает ТАСС





По данным Reuters, 200 тыс. жителей пришлось покинуть свои дома. Их будут принимать во временных укрытиях, организованных в округе Бьютт.





Калифорнийский департамент водных ресурсов сообщил на своей странице в Facebook, что вода в озере отступила до того уровня, когда водосбросы больше не задействованы. Окончательно направить все потоки воды по главному водосбросу удастся в течение недели, отметили в ведомстве.





Ранее в департаменте предупреждали, что запасной водосброс плотины может разрушиться в течение часа. Для того чтобы предотвратить полное разрушение плотины, сброс воды усилили до 2,8 тыс. кубометров в минуту. Глава ведомства Билл Кройль предупредил, что "если в такой структуре появился дефект, это катастрофа". При этом чиновник подчеркнул, что повреждение аварийного водосброса на целостность плотины не повлияет.





В воскресенье в береговом водосбросном канале, который позволяет уменьшить количество воды в переполненном резервуаре, была обнаружена дыра. Она образовалась после того, как в субботу вода начала выходить из берегов водохранилища из-за сильных дождей. Аварийный водосброс использовался на плотине впервые с 1968 года, когда она была построена. Высота сооружения - 230 метров. Это самая высокая плотина в США. Второй по величине является плотина Гувера на границе Невады и Аризоны (221 м).





Как пишет портал Oroville Mercury, экологи обращались к властям штата c просьбой обратить внимание на состояние плотины еще 10 лет назад. Группа из трех организаций - Friends of the River, Sierra Club и South Yuba Citizens League - выступила с ходатайством о том, что аварийный водосброс плотины должен быть укреплен бетоном, а не просто оставаться земляным холмом. После того как федеральный отдел водных ресурсов ответил, что такие изменения не являются необходимыми, администрация экс-президента США Джорджа Буша - младшего отклонила проект.





Крупнейшим в современной истории случаем разрушения плотины стала катастрофа на плотине Баньцяо в Китае в августе 1975 года. По официальной статистике, тогда погибло 26 тыс. человек, по независимым данным - от 100 до 230 тыс.