Оппозиция Сирии отказалась от участия в новом раунде переговоров в Астане

Причиной является то, что Россия нарушила свои гарантии по сохранению режима прекращения огня в Сирии.

Делегация сирийской оппозиции не приедет для участия в новом раунде межсирийских переговоров в Астане. Об этом заявил представитель сирийской оппозиции Мохаммед аль-Абауд, пишет Об этом заявил представитель сирийской оппозиции Мохаммедаль-Абауд, пишет РБК со ссылкой на Reuters.





По словам Абауда, причиной является то, что Россия нарушила свои гарантии по сохранению режима прекращения огня в Сирии. В то же время источник Reuters в сирийской оппозиции сообщил, что делегация оппозиции может в частичном составе прибыть в Астану в том случае, если в ближайшие дни будет наблюдаться прогресс по проблеме сохранения перемирия.





Накануне, 12 февраля, стало известно, что Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции договорился о создании единой делегации антиправительственных сил на межсирийских переговорах в Женеве. В делегацию войдут как представители вооруженных группировок, так и политического крыла оппозиции.





Ранее, 7 февраля, министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил, что вторая встреча оперативной группы по прекращению огня в Сирии пройдет в Астане примерно в середине февраля. Замглавы главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-майор Станислав Гаджимагомедов в свою очередь заявил, что следующая встреча России, Ирана и Турции в Астане запланирована на 15–16 февраля.



