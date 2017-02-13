Оппозиция Сирии отказалась от участия в новом раунде переговоров в Астане
13 февраля 2017, 21:47
Причиной является то, что Россия нарушила свои гарантии по сохранению режима прекращения огня в Сирии.
Делегация сирийской оппозиции не приедет для участия в новом раунде межсирийских переговоров в Астане. Об этом заявил представитель сирийской оппозиции Мохаммед аль-Абауд, пишет РБК со ссылкой на Reuters.
По словам Абауда, причиной является то, что Россия нарушила свои гарантии по сохранению режима прекращения огня в Сирии. В то же время источник Reuters в сирийской оппозиции сообщил, что делегация оппозиции может в частичном составе прибыть в Астану в том случае, если в ближайшие дни будет наблюдаться прогресс по проблеме сохранения перемирия.
Накануне, 12 февраля, стало известно, что Высший комитет по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции договорился о создании единой делегации антиправительственных сил на межсирийских переговорах в Женеве. В делегацию войдут как представители вооруженных группировок, так и политического крыла оппозиции.
Ранее, 7 февраля, министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил, что вторая встреча оперативной группы по прекращению огня в Сирии пройдет в Астане примерно в середине февраля. Замглавы главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-майор Станислав Гаджимагомедов в свою очередь заявил, что следующая встреча России, Ирана и Турции в Астане запланирована на 15–16 февраля.
Фото: tvc.ru.
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