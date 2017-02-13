Число жертв ДТП с экскурсионным автобусом на Тайване достигло 30 человек

Жертвами опрокидывания экскурсионного автобуса на острове Тайвань стали 30 человек. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) со ссылкой на спасателей, передает Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) со ссылкой на спасателей, передает РИА Новости





Инцидент произошел около 21.00 по местному времени (19.00 аст) на шоссе недалеко от города Тайбэй. В момент аварии в салоне находились 44 человека, включая водителя и гида. Ранее сообщалось о 28 погибших.





По предварительным данным, иностранных граждан среди пассажиров автобуса нет. По словам спасателей, большинством пассажиров были местные пенсионеры, которые возвращались с экскурсии из города Тайчжун.





На фотографиях и видео, которые публикует агентство, видно, что автобус перекинулся через бетонное ограждение у края дороги и опрокинулся на правый бок. На место происшествия после случившегося прибыли 20 карет скорой помощи, семь машин спасателей, в операции задействованы десятки человек. Спасатели готовятся с помощью тяжелой техники вытащить автобус из кювета обратно на дорожное покрытие.





По предварительным данным полиции, причиной аварии могло стать то, что водитель на скорости потерял управление транспортным средством. Шоссе, где произошла авария, частично закрыто, водителей просят выбирать маршруты объезда.





Иван Булатов.



