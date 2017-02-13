Наиболее критично к НАТО относятся в России и Беларуси.

Треть казахстанцев считает НАТО угрозой для страны. Североатлантический альянс вызывает опасения у каждого третьего нашего гражданина. Это результаты опроса, проведённого американской службой исследования общественного мнения Gallup , сообщает телеканал " , сообщает телеканал " КТК ".

А вот в то, что НАТО нас защитит, верит четверть опрошенных казахстанцев. Ещё 27 процентов придерживаются нейтралитета: они уверены, что военно-политический блок не сулит ни хорошего, ни плохого. Стоит отметить, что наиболее критично к НАТО относятся в России и Беларуси.





Угрозой организацию Североатлантического договора в этих странах считают более половины опрошенных! А вот в Грузии и на Украине к альянсу в целом относятся положительно: в его добрые намерения верят от 29 до 37 процентов.





Юлия Яскевич.



