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Треть казахстанцев считает НАТО угрозой

13 февраля 2017, 22:21

Наиболее критично к НАТО относятся в России и Беларуси.


Треть казахстанцев считает НАТО угрозой для страны. Североатлантический альянс вызывает опасения у каждого третьего нашего гражданина. Это результаты опроса, проведённого американской службой исследования общественного мнения Gallup, сообщает телеканал "КТК".
А вот в то, что НАТО нас защитит, верит четверть опрошенных казахстанцев. Ещё 27 процентов придерживаются нейтралитета: они уверены, что военно-политический блок не сулит ни хорошего, ни плохого. Стоит отметить, что наиболее критично к НАТО относятся в России и Беларуси.

Угрозой организацию Североатлантического договора в этих странах считают более половины опрошенных! А вот в Грузии и на Украине к альянсу в целом относятся положительно: в его добрые намерения верят от 29 до 37 процентов.

Юлия Яскевич.

Фото: ia-centr.ru.

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