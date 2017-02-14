Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Кончита Вурст задумала убить свое женское альтер-эго

14 февраля 2017, 00:28

По его словам, в последнее время его мужская сущность все настойчивее дает о себе знать.


Австрийский исполнитель Том Нойвирт, более известный как певица Кончита Вурст, объявил о желании покончить со своим сценическим образом. Об этом он заявил изданию Die Welt.

«Я должен ее убить», — сказал музыкант.

По его словам, в последнее время его мужская сущность все настойчивее дает о себе знать.

«Я нахожусь в поиске. Сейчас я сомневаюсь в себе, как никогда раньше. Я ищу то, что у меня получается лучше всего. Проблема в том, что я могу всего понемногу. Я ищу себя. И Том восстает», — добавил Нойвирт.

Образ бородатой Кончиты Вурст был создан, чтобы показать отношение Нойвирта, выступающего в защиту толерантности и отказа от традиционных гендерных ролей. В этом образе ему удалось победить в песенном конкурсе «Евровидение» 2014 года с песней Rise Like a Phoenix.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Nigel Treblin / Getty Images.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...