В ООН рассказали, когда примут решение об участии во встрече в Астане

Изначально в Астане 15-16 февраля планировалось провести лишь заседание совместной оперативной группы России, Ирана и Турции по перемирию без участия сирийцев.

ООН примет решение об участии в переговорах по Сирии в Астане после получения официального приглашения. Об этом сообщил Об этом сообщил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.





"Мы ожидаем официального приглашения, и в соответствии с этим примем решение (об участии — ред.)", — заявил Хак.





Новая встреча по Сирии пройдет в Астане 15-16 февраля. Ранее МИД Казахстана сообщил, что на заседание в рамках астанинского процесса по сирийскому урегулированию приглашены все участники первой встречи (23-24 января), а также Иордания. Дамаск в понедельник подтвердил, а вооруженная оппозиция Сирии пока не подтвердила свое участие во встрече в Астане.





В январе на встрече в Астане ООН была представлена спецпосланником по Сирии Стаффаном де Мистурой.





Изначально в Астане 15-16 февраля планировалось провести лишь заседание совместной оперативной группы России, Ирана и Турции по перемирию без участия сирийцев.





Однако затем, накануне женевских межсирийских переговоров, в Астану было решено пригласить правительство и вооруженную оппозицию Сирии, спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуру, представителей стран-гарантов перемирия — РФ, Ирана и Турции, а также представителей США в качестве наблюдателей.





Старт межсирийских переговоров под эгидой ООН в Женеве сейчас запланирован на 23 февраля. Ранее де Мистура называл 20 февраля началом межсирийских переговоров в Женеве. Изначально новый раунд переговоров планировался на 8 февраля.





Ольга Денисова.



