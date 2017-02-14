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Число пострадавших при теракте в пакистанском Лахоре превысило 80 человек

14 февраля 2017, 01:09

Ранее сообщалось о 69 пострадавших. Число погибших, по некоторым данным, может составлять от 13 до 16 человек.


По меньшей мере 82 человека пострадали при взрыве, прогремевшем вечером в понедельник в пакистанском городе Лахор. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на официальных лиц, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 69 пострадавших. Число погибших, по некоторым данным, может составлять от 13 до 16 человек.

Взрыв произошел в понедельник вечером на площади Чэрринг Кросс в Лахоре недалеко от здания законодательного собрания штата Пенджаб. В этот момент на площади проходила акция протеста против изменений в законодательстве по контролю за оборотом лекарственных препаратов. На площади собрались сотни работников фармацевтических компаний, медицинских учреждений и аптечных сетей, полиция обеспечивала порядок на мероприятии, также на митинге работали местные журналисты.

Среди погибших — высокопоставленные представители полиции города.

Как сообщило агентство Reuters, подразделение радикального движения "Талибан" "Джамаат-ур-Ахрар" взяло на себя ответственность за взрыв.

В связи с терактом в Лахоре повышенные меры безопасности предприняты и в столице страны Исламабаде.

Место происшествия оцеплено сотрудниками служб безопасности.

Фото: AFP 2017/ Arif Ali.

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