Число пострадавших при теракте в пакистанском Лахоре превысило 80 человек

Ранее сообщалось о 69 пострадавших. Число погибших, по некоторым данным, может составлять от 13 до 16 человек.

По меньшей мере 82 человека пострадали при взрыве, прогремевшем вечером в понедельник в пакистанском городе Лахор. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на официальных лиц, передает Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на официальных лиц, передает РИА Новости





Ранее сообщалось о 69 пострадавших. Число погибших, по некоторым данным, может составлять от 13 до 16 человек.





Взрыв произошел в понедельник вечером на площади Чэрринг Кросс в Лахоре недалеко от здания законодательного собрания штата Пенджаб. В этот момент на площади проходила акция протеста против изменений в законодательстве по контролю за оборотом лекарственных препаратов. На площади собрались сотни работников фармацевтических компаний, медицинских учреждений и аптечных сетей, полиция обеспечивала порядок на мероприятии, также на митинге работали местные журналисты.





Среди погибших — высокопоставленные представители полиции города.









В связи с терактом в Лахоре повышенные меры безопасности предприняты и в столице страны Исламабаде.





Место происшествия оцеплено сотрудниками служб безопасности.



