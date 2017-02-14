Пентагон назвал ракетную программу КНДР серьезной угрозой для США

Американские военные были готовы сбить ракету Пхеньяна, если бы она представляла угрозу для Токио или Вашингтона.

Программа разработки баллистических ракет КНДР представляет для безопасности США серьезную угрозу. Об этом заявил в беседе с журналистами официальный представитель Пентагона капитан ВМС Джефф Дэвис, сообщает сообщает ТАСС





"Программа разработки баллистических ракет КНДР представляет четкую и серьезную угрозу для безопасности США. Мы в состоянии защитить себя от баллистических ракет Северной Кореи и будем принимать все необходимые меры для сдерживания и ликвидации угроз для территорий и граждан США и наших союзников", - отметил он.





Дэвис решительно осудил последний запуск баллистической ракеты КНДР, который отследили системы США. Он рассказал, что ракета пролетела около 500 км, а затем упала в Японском море. По мнению представителя оборонного ведомства, речь идет о твердотопливной баллистической ракете средней дальности, которая была изготовлена с применением технологий баллистической ракеты подводной лодки. Дэвис назвал это техническим прогрессом для подобного рода запусков.





Готовность сбить ракету





Дэвис подчеркнул, что США были готовы сбить ракету в случае, если она представляла бы угрозу для Японии или американцев. "Мы располагаем возможностями для оперативного реагирования и перехвата ракет КНДР, если они представляют угрозу нам или нашим союзникам", - пояснил он. Саму ракетную программу Пхеньяна представитель Пентагона назвал противоправной. "Северная Корея открыто заявляет, что ее ракеты предназначены для нанесения удара ядерным оружием по городам в Соединенных Штатах, Республике Корея и Японии", - отметил Дэвис.





По его словам, ракета была запущена с мобильной пусковой установки так, чтобы ее было тяжелее обнаружить и сбить. "Мы имеем дела с моторизованной системой, которая может осуществлять запуски ракет с крайне низкой возможностью обнаружения, - пояснил он. - Это одна из проблем, с которой мы сталкиваемся. Они нарастили потенциал в сфере производства ракет, а также придали им мобильность, что позволяет избегать обнаружения".





В воскресенье на востоке КНДР был осуществлен запуск баллистической ракеты средней дальности Pukguksong-2 ("Полярная звезда - 2"), способной нести ядерный боезаряд. Как сообщило ранее информационное агентство ЦТАК, запуском лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.





Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР проводить испытания баллистических ракет. В Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне нынешней враждебной политики Вашингтона.





Антон Чудаков.



