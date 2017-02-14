Туман и гололед ожидают казахстанцев во вторник
14 февраля 2017, 06:00
Лишь на западе и севере республики погода без осадков.
На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов сохраняется местами снег, туман, гололед, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
Лишь на западе и севере республики погода без осадков.
В Алматинской, Атырауской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, ночью в Мангистауской областях местами ожидается туман.
В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами – туман, гололед.
В Алматы днем 1°, облачно.
В Астане днем -20°, облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: ГТРК Ставрополье
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