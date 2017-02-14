В Семее во время пожара погибли двое маленьких детей
14 февраля 2017, 06:06
В частном доме находились мать и двое ее детей — 2014 и 2016 годов рождения.
В Семее из-за того, что мать пыталась просушить матрац с помощью печки, произошел пожар. Погибли двое детей, передает YK-news.kz со ссылкой на пресс-службу УЧС Семея.
Трагедия произошла 11 февраля. В частном доме находились мать и двое ее детей — 2014 и 2016 годов рождения. Муж был на работе.
Женщина затопила печь и прислонила к стенке матрац, чтобы он просушился. Мать уложила детей спать и заснула сама. Спустя некоторое время она проснулась от запаха гари. Увидев, что горит матрац, женщина схватила его и выбежала на улицу. Затем она обнаружила, что огонь распространился на жилище. Мать пыталась спасти детей, но пострадала сама, получив отравление угарным газом и порезы рук.
"Услышав крики о помощи, прибежали соседи и начали бить окна, пытаясь проникнуть внутрь дома. Это усугубило положение. Доступ кислорода привел к усилению и большему распространению огня", — сообщили в УЧС Семея.
После приезда пожарных огонь удалось потушить. Тела детей нашли под завалами. Сейчас специалисты опрашивают соседей и родителей погибших ребятишек.
Фото УЧС Семея
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