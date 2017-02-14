Playboy возвращает на обложку снимки полностью обнаженных девушек
14 февраля 2017, 06:43
Руководство журнала признало ошибкой полный отказ от старой концепции.
Журнал Playboy решил вернуть фотографии обнаженных девушек на страницы своего издания, сообщает РИА Новости.
Руководство журнала признало ошибкой полный отказ от старой концепции.
С марта 2016 года журнал перестал публиковать фотографии полностью обнаженных моделей.
"Я первый готов признать, что способ, которым журнал изображал наготу, устарел, но было ошибкой полностью убрать ее. Нагота не проблема и никогда ею не была. Сегодня мы возвращаем свой индивидуальный стиль, — написал в Twitter сын основателя Playboy Купер Хефнер.
Кроме того, официальный микроблог издания опубликовал обложку следующего номера с хэштегом NakedIsNormal ("Быть обнаженным нормально").
Our March/April 2017 cover #NakedIsNormalhttps://t.co/FhCkcmnV0Spic.twitter.com/WSxMElDa94— Playboy (@Playboy) 13 февраля 2017 г.
Журнал Playboy — один из самых известных в мире брендов. Первый номер издания вышел 51-тысячным тиражом в декабре 1953 года. Сейчас Playboy выпускается на различных языках во всем мире. Русская версия журнала выходит с 1995 года.
Фото: РИА Новости
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4844030-d8466bd295a35a860bd423af3f12c7f6
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...