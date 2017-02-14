В Астане и Семее отменены занятия в школах
14 февраля 2017, 07:07
Отменены занятия для школьников с 1-11 классы.
В Астане и ВКО отменены занятия в школах, сообщает Zakon.kz.
"В связи с ухудшением погодных условий занятия для учащихся 1-4 классов первой смены отменяются", - говорится в сообщении Управления образования Астаны.
Также, в Семее из-за мороза -30, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены. Шемонаихинский район -30, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1-2 смены. Риддер , отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены. Кокпектинский район -30, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы смены.
Фото: СаратовИнформ
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