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В Астане и Семее отменены занятия в школах

14 февраля 2017, 07:07

Отменены занятия для школьников с 1-11 классы.


В Астане и ВКО отменены занятия в школах, сообщает Zakon.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий занятия для учащихся 1-4 классов первой смены отменяются", - говорится в сообщении Управления образования Астаны.

Также, в Семее из-за мороза -30, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1 смены. Шемонаихинский район -30, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы 1-2 смены. Риддер , отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены. Кокпектинский район -30, отменяются занятия учащихся с 1-11 классы смены.

Фото: СаратовИнформ

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