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Голливудский актёр Хью Джекман вновь борется с раком кожи

14 февраля 2017, 07:31

У популярного актёра Хью Джекмана вновь диагностирована базилиома.


По данным СМИ, в прошлом базилиома возникала у звезды "Росомахи" шесть раз, в последний раз клетки были удалены в 2013, сообщает Life.ru.

У популярного актёра Хью Джекмана вновь диагностирована базилиома — разновидность рака кожи, опухоль в котором формируется из базального слоя эпителия кожи.

"Снова базилиома. Благодаря частым проверкам и удивительным врачам всё хорошо. Честное слово, выглядит ужасно именно из-за повязки", — написал актёр на своей страничке в "инстаграме".

Как сообщает Variety, рак кожи возникал у актёра шесть раз, последний раз раковые клетки были удалены у него в 2013 году. Хью Джекман часто призывает своих поклонников пользоваться солнцезащитным кремом и как можно чаще проходить медобследование.

Фото: социальные сети

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