Голливудский актёр Хью Джекман вновь борется с раком кожи

По данным СМИ, в прошлом базилиома возникала у звезды "Росомахи" шесть раз, в последний раз клетки были удалены в 2013, сообщает Life.ru.





У популярного актёра Хью Джекмана вновь диагностирована базилиома — разновидность рака кожи, опухоль в котором формируется из базального слоя эпителия кожи.





"Снова базилиома. Благодаря частым проверкам и удивительным врачам всё хорошо. Честное слово, выглядит ужасно именно из-за повязки", — написал актёр на своей страничке в "инстаграме".



Another basal cell carcinoma. Thanks to frequent body checks and amazing doctors, all is well. Looks worse with the dressing on than off. I swear! #wearsunscreen Публикация от Hugh Jackman (@thehughjackman) Фев 13 2017 в 12:42 PST





Как сообщает Variety, рак кожи возникал у актёра шесть раз, последний раз раковые клетки были удалены у него в 2013 году. Хью Джекман часто призывает своих поклонников пользоваться солнцезащитным кремом и как можно чаще проходить медобследование.



