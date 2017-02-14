Голливудский актёр Хью Джекман вновь борется с раком кожи
14 февраля 2017, 07:31
У популярного актёра Хью Джекмана вновь диагностирована базилиома.
По данным СМИ, в прошлом базилиома возникала у звезды "Росомахи" шесть раз, в последний раз клетки были удалены в 2013, сообщает Life.ru.
У популярного актёра Хью Джекмана вновь диагностирована базилиома — разновидность рака кожи, опухоль в котором формируется из базального слоя эпителия кожи.
"Снова базилиома. Благодаря частым проверкам и удивительным врачам всё хорошо. Честное слово, выглядит ужасно именно из-за повязки", — написал актёр на своей страничке в "инстаграме".
Как сообщает Variety, рак кожи возникал у актёра шесть раз, последний раз раковые клетки были удалены у него в 2013 году. Хью Джекман часто призывает своих поклонников пользоваться солнцезащитным кремом и как можно чаще проходить медобследование.
Фото: социальные сети
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