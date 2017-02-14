В ЮКО топором зарубили пожилых супругов

В Мактааральском районе неизвестный зарубил супругов топором, сообщает TVK-UKO.kz.





По данным, которые сообщил инсайдерский источник, инцидент произошел утром 13 февраля в поселке Макталы.





Пожилая супружеская чета шла в сторону дома через соседний двор, когда на них кто-то напал с топором. Сначала погиб 61-летний мужчина, следом, поднявшая крик 59-летняя женщина.





По неподтвержденной информации, пенсионеров зверски зарубили топором. Сколько было нападавших неизвестно, к тому же неясен и мотив убийства. Мы пытаемся связаться с районными властями и надеемся рассказать подробности в ближайшее время.



