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В ЮКО топором зарубили пожилых супругов

14 февраля 2017, 07:46

Сначала погиб 61-летний мужчина, следом, поднявшая крик 59-летняя женщина.


В Мактааральском районе неизвестный зарубил супругов топором, сообщает TVK-UKO.kz.

По данным, которые сообщил инсайдерский источник, инцидент произошел утром 13 февраля в поселке Макталы.

Пожилая супружеская чета шла в сторону дома через соседний двор, когда на них кто-то напал с топором. Сначала погиб 61-летний мужчина, следом, поднявшая крик 59-летняя женщина.

По неподтвержденной информации, пенсионеров зверски зарубили топором. Сколько было нападавших неизвестно, к тому же неясен и мотив убийства. Мы пытаемся связаться с районными властями и надеемся рассказать подробности в ближайшее время.

Фото: Орелград

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