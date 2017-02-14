В New York Times сделали выговор репортеру, оскорбившему Меланью Трамп

Сообщается, что репортер нелицеприятно отозвался о Меланье Трамп в воскресенье вечером на мероприятии, приуроченном к неделе моды в Нью-Йорке. Его услышала модель Эмили Ратаковски, которая затем написала об этом в своем Twitter.





Редакторы газеты назвали слова репортера, чье имя не указывается, "полностью неуместными".





"Комментарий не должен был быть публичным, но, тем не менее, он был абсолютно неуместным. Так не должно было случиться. Редакторы поговорили с репортером", — приводит издание слова источника.