В New York Times сделали выговор репортеру, оскорбившему Меланью Трамп
14 февраля 2017, 08:00
Редакторы газеты назвали слова репортера, чье имя не указывается, "полностью неуместными".
Редакторы американской газеты New York Times объявили выговор репортеру, который назвал первую леди США "проституткой", сообщает РИА Новости.
Сообщается, что репортер нелицеприятно отозвался о Меланье Трамп в воскресенье вечером на мероприятии, приуроченном к неделе моды в Нью-Йорке. Его услышала модель Эмили Ратаковски, которая затем написала об этом в своем Twitter.
Редакторы газеты назвали слова репортера, чье имя не указывается, "полностью неуместными".
"Комментарий не должен был быть публичным, но, тем не менее, он был абсолютно неуместным. Так не должно было случиться. Редакторы поговорили с репортером", — приводит издание слова источника.
Фото: AP Photo
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