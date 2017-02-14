Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В New York Times сделали выговор репортеру, оскорбившему Меланью Трамп

14 февраля 2017, 08:00

Редакторы газеты назвали слова репортера, чье имя не указывается, "полностью неуместными".


Редакторы американской газеты New York Times объявили выговор репортеру, который назвал первую леди США "проституткой", сообщает РИА Новости.

Сообщается, что репортер нелицеприятно отозвался о Меланье Трамп в воскресенье вечером на мероприятии, приуроченном к неделе моды в Нью-Йорке. Его услышала модель Эмили Ратаковски, которая затем написала об этом в своем Twitter.

Редакторы газеты назвали слова репортера, чье имя не указывается, "полностью неуместными".

"Комментарий не должен был быть публичным, но, тем не менее, он был абсолютно неуместным. Так не должно было случиться. Редакторы поговорили с репортером", — приводит издание слова источника.

Фото: AP Photo

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...