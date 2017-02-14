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Мнучин утвержден в должности министра финансов США

14 февраля 2017, 08:22

Единственным демократом, одобрившим кандидатуру, стал Джо Манчин.


Стивен Мнучин, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост министра финансов, утвержден сенатом в своей должности, сообщает Lenta.ru.

За назначение проголосовало большинство членов верхней палаты Конгресса, 53 против 47. Единственным демократом, одобрившим кандидатуру, стал Джо Манчин.

Ранее, в ходе слушаний в сенате, Мнучин заявлял, что против снятия санкций с России, но не уверен в необходимости их ужесточения. Он заверил, что «стопроцентно» поддержит их продление. При этом он не смог ответить на вопрос о том, считает ли нужным усилить санкционное давление, пояснив, что «не обладает достаточно полной информацией по этому вопросу».

Мнучин оговорился, что будет поддерживать санкции, только если с Россией не будет «заключена лучшая сделка». О чем именно идет речь, он не уточнил.

Фото: Albin Lohr-Jones

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