Мнучин утвержден в должности министра финансов США

За назначение проголосовало большинство членов верхней палаты Конгресса, 53 против 47. Единственным демократом, одобрившим кандидатуру, стал Джо Манчин.





Ранее, в ходе слушаний в сенате, Мнучин заявлял, что против снятия санкций с России, но не уверен в необходимости их ужесточения. Он заверил, что «стопроцентно» поддержит их продление. При этом он не смог ответить на вопрос о том, считает ли нужным усилить санкционное давление, пояснив, что «не обладает достаточно полной информацией по этому вопросу».





Мнучин оговорился, что будет поддерживать санкции, только если с Россией не будет «заключена лучшая сделка». О чем именно идет речь, он не уточнил.