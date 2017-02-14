Токио, Вашингтон и Сеул обсудили контрмеры против КНДР

Это была первая такого рода дискуссия после прихода к власти в США президента Дональда Трампа. Она проводилась на уровне глав департаментов.

"На этом совещании США подтвердили сохранение традиционных обязательств в области безопасности перед Южной Кореей и Японией", — приводит агентство слова представителя минобороны. По его данным, была также отмечена необходимость "тесного сотрудничества Японии и Южной Кореи наряду с международным сообществом в отношении провокационных действий Северной Кореи".





Как известно, Сеул и Токио являются ближайшими в Азии военными союзниками Соединенных Штатов, однако между Японией и Южной Кореей сохраняются противоречия по территориальному вопросу и оценкам событий японского колониального господства в Корее (1910-1945 годы).





Военные представители трех стран осудили проведенный 12 февраля пуск в КНДР твердотопливной баллистической ракеты среднего радиуса действия "Пуккаксон-2" как "провокационное действие, явно нарушающее решения СБ ООН".





"Противоправная ракетная программа Северной Кореи представляет собой постоянную серьезную угрозу для мира и безопасности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", — приводит источник Рёнхап позицию США, Японии и Южной Кореи.



