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В результате взрыва на шахте в Китае погибли восемь человек

14 февраля 2017, 08:44

В момент взрыва в забое находились 29 человек.


Взрыв стал причиной гибели восьми горняков на угольной шахте в провинции Хунань (Центральный Китай). Как сообщает Центральное китайское телевидение, еще три человека числятся пропавшими без вести, передает ТАСС.

Инцидент произошел ночью во вторник. В момент взрыва в забое находились 29 человек, 18 из них смогли покинуть шахту после взрыва. При этом один из горняков был ранен.

Судьба еще трех человек остается неизвестной. На месте ведутся поисково-спасательные работы.

Горнодобывающая отрасль в КНР считается самой опасной в мире. Ежегодно в результате аварий на шахтах страны гибнут тысячи людей. Причина большинства трагедий - нарушение техники безопасности.

Фото: НТВ

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