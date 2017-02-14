В результате взрыва на шахте в Китае погибли восемь человек

В момент взрыва в забое находились 29 человек.

Взрыв стал причиной гибели восьми горняков на угольной шахте в провинции Хунань (Центральный Китай). Как сообщает Центральное китайское телевидение, еще три человека числятся пропавшими без вести, передает ТАСС





Инцидент произошел ночью во вторник. В момент взрыва в забое находились 29 человек, 18 из них смогли покинуть шахту после взрыва. При этом один из горняков был ранен.





Судьба еще трех человек остается неизвестной. На месте ведутся поисково-спасательные работы.





Горнодобывающая отрасль в КНР считается самой опасной в мире. Ежегодно в результате аварий на шахтах страны гибнут тысячи людей. Причина большинства трагедий - нарушение техники безопасности.



