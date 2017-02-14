"Кайрат" заинтересовался ивуарийским нападающим из "Анжи"
14 февраля 2017, 08:53
Ранее состав алматинского клуба уже пополнил один игрок махачкалинцев.
Нападающий махачкалинского "Анжи" Янник Боли попал в сферу интересов алматинского "Кайрата", сообщает KazFootball.kz.
29-летний Боли родился во Франции, но имеет ивуарийские корни. В 2010 году он сыграл один матч за национальную сборную Кот-д'Ивуара.
Последние два с половиной сезона Боли выступал за махачкалинский "Анжи", в составе которого отыграл 39 матчей и забил 11 голов. В декабре в российских СМИ появилась информация, что в связи с финансовыми проблемами "Анжи" Боли может покинуть клуб в качестве свободного агента.
Фото: KazFootball.kz
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