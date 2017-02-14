Тело мужчины нашли в сгоревшем доме в Алматы

14 февраля утром в Алматы сгорел частный дом , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.





В 7.01 часов на пульт "101" ДЧС поступило сообщение о горении частного жилого по адресу: Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Жандосова, 36. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 7.06 часов.





"Обстановка к моменту прибытия огнеборцев была следующая: горел частный жилой дом открытым пламенем, зафиксировано частичное обрушение потолочной конструкций. В ходе тушения пожара был обнаружен труп мужского пола. Пожар локализован через 11 минут, в 07:17 часов. Меньше часа потребовалось огнеборцам, чтоб полностью ликвидировать пожар. Время ликвидации 08:05 часов. Площадь пожара составила 80 кв.м.", - сообщили в ДЧС.