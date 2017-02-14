В убийстве лидера Ку-клукс-клана обвинили его супругу и пасынка

По одной версии, убийство было совершено из дробовика, по другой — из пистолета.

Лидер радикальной ультраправой организации Ку-клукс-клан Фрэнк Анкона, найденный мертвым на берегу реки Миссури в городе Белград, был убит. Обвинения в совершении преступления предъявлены его жене и пасынку. Об этом в понедельник, 13 февраля, пишет The New York Times, передает пишет The New York Times, передает Lenta.ru





По информации издания, Анкона был убит в ходе семейной ссоры, которая произошла в его доме в четверг, 9 февраля. После этого супруга 44-летняя Малисса Анкона и пасынок 24-летний Пол Джинкерсон отвезли тело 51-летнего мужчины к реке, где в субботу, 11 февраля оно и было обнаружено.





Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на трупе огнестрельные ранения головы. По одной версии, убийство было совершено из дробовика, по другой — из пистолета.





Анкона был членом организации более 30 лет. Всего в настоящее время в США действуют почти 30 соперничающих друг с другом группировок ку-клукс-клан. Они конкурируют в деле привлечения сторонников, пожертвований, внимания СМИ и за право называться истинными последователями первых членов организации, отмечает ТАСС.

Группировка убитого не считается крупной и особо влиятельной в стране, хотя имеет довольно многочисленных сторонников и активистов.

Ку-клукс-клан — радикальная ультраправая организация в США, созданная сразу после окончания Гражданской войны в 1865 году. Движение исповедует национализм, расизм, впоследствии — антикоммунизм, устраивало суды Линча над активистами аболиционистского движения и защитниками прав негров. В пору расцвета численность организации достигала шести миллионов человек, в настоящее время, по разным оценкам, составляет от пяти до восьми тысяч.



