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Более 30 человек погибли в ДТП с автобусом на Тайване

14 февраля 2017, 09:24

По предварительным данным полиции, причиной аварии стало превышение допустимой скорости на данном участке дороги.


По меньшей мере, 34 человека погибли в результате аварии с туристическим автобусом в китайской островной провинции Тайвань, сообщают местные СМИ, передает "Интерфакс".

На шоссе недалеко от административного центра Тайваня города Тайбэя автобус ударился о дорожное заграждение и перевернулся в кювет.

По предварительным данным полиции, причиной аварии стало превышение допустимой скорости на данном участке дороги.

Всего в момент аварии в автобусе находились 44 человека - местные жители, возвращавшиеся с экскурсии.

Фото © AFP 2017/ Mandy Cheng

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