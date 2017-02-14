Более 30 человек погибли в ДТП с автобусом на Тайване
14 февраля 2017, 09:24
По предварительным данным полиции, причиной аварии стало превышение допустимой скорости на данном участке дороги.
По меньшей мере, 34 человека погибли в результате аварии с туристическим автобусом в китайской островной провинции Тайвань, сообщают местные СМИ, передает "Интерфакс".
На шоссе недалеко от административного центра Тайваня города Тайбэя автобус ударился о дорожное заграждение и перевернулся в кювет.
По предварительным данным полиции, причиной аварии стало превышение допустимой скорости на данном участке дороги.
Всего в момент аварии в автобусе находились 44 человека - местные жители, возвращавшиеся с экскурсии.
Фото © AFP 2017/ Mandy Cheng
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