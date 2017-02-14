Более 30 человек погибли в ДТП с автобусом на Тайване

По предварительным данным полиции, причиной аварии стало превышение допустимой скорости на данном участке дороги.

По меньшей мере, 34 человека погибли в результате аварии с туристическим автобусом в китайской островной провинции Тайвань, сообщают местные СМИ, передает передает "Интерфакс"





На шоссе недалеко от административного центра Тайваня города Тайбэя автобус ударился о дорожное заграждение и перевернулся в кювет.





По предварительным данным полиции, причиной аварии стало превышение допустимой скорости на данном участке дороги.





Всего в момент аварии в автобусе находились 44 человека - местные жители, возвращавшиеся с экскурсии.



