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Япония направила протест РФ в связи с присвоением имен пяти Курильским островам

14 февраля 2017, 09:30

Распоряжение о присвоении имен островам подписал ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев.


Правительство Японии направило протест России в связи с присвоением имен пяти безымянным островам Курильской гряды. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, передает ТАСС.

"Это неприемлемо и противоречит позиции Японии. 13 февраля мы направили протест РФ по дипломатическим каналам", - сказал он.

По его мнению, это "не должно повлиять" на ход переговоров с Москвой по мирному договору. Суга также выразил мнение, что "именно наличие таких проблем (как переименование островов - прим. ТАСС) подчеркивает важность решения территориального вопроса".

"В связи с этим мы намерены продолжать упорные переговоры с российской стороной", - добавил он.

Распоряжение о присвоении имен пяти безымянным островам Курильской гряды подписал ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"В соответствии с федеральным законом "О наименовании географических объектов" и на основании предложений Сахалинской областной Думы, а также для увековечения памяти генерал-лейтенанта Деревянко К. Н., генерал-лейтенанта Гнечко А. Р., государственного деятеля, дипломата Громыко А. А., государственного деятеля, губернатора Фархутдинова И. П. и капитана дальнего плавания Щетининой А. И. присвоить наименования географическим объектам, расположенным на территории Сахалинской области", - говорится в документе.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по вопросу о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил.

Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, вошли в состав СССР по итогам войны, однако их принадлежность оспаривается Токио.
Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Алексей Заврачаев
Фото © Сергей Фадеичев/ТАСС

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