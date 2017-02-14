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В Актобе выстреливший себе в голову сотрудник КНБ приходит в сознание

14 февраля 2017, 09:49

32-летний капитан военной полиции выстрелил себе в голову из пистолета при подготовке к плановым стрельбам в воинской части 2030.


Состояние капитана военной полиции КНБ Актобе остается тяжелым, сообщает «Диапазон».

8 февраля в БСМП поступил сотрудник военной полиции КНБ с огнестрельным ранением в голову и левой щеки. По словам медиков, пуля вышла через лоб. Задет мозг. Операция длилась 7 часов, работали две хирургические бригады.

К этому дню раненый капитан военной полиции находится в реанимации.

- На сегодня он в тяжелом состоянии, хотя кровяное давление в норме. Все таки ранение тяжелое. Утверждать, что есть улучшения, пока рано, поскольку бывают мнимые улучшения на фоне лечебных процедур. Нужно еще минимум 10 дней, чтобы говорить более уверенно. Сейчас он в тяжелом состоянии, но постепенно приходит в сознание. На вопросы и дежурные инструкции отвечает кивками головы, - комментирует заместитель главного врача по лечебной работе, Марат Жанкулов.

По предварительным данным, 32-летний капитан военной полиции выстрелил себе в голову из пистолета при подготовке к плановым стрельбам в воинской части 2030. Как писали ранее в СМИ, есть две версии произошедшего: попытка самоубийства и неосторожное обращение с оружием.


Фото: Диапазон

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