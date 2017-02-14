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Новости за сегодня

Касательно изменения списка по ограничению товаров для личного пользования

 

Согласно внесенным изменения в приказ МФ РК от 31.03.2015 года № 250 теперь ограничения по количеству, характеру, частоте перемещения относятся только к товарам, указанным в приказе от 11.01.2017 года. К примеру, если раньше ограничение было на постельный комплект, 2 комплекта на человека, то данное ограничение исключено.

Однако, в соответствии соглашением подписанного 18.06.2010 года в городе Санкт-Петербург партнерами по Таможенному союзу о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском установлены следующие критерии товаров для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу, с освобождением от уплаты таможенных платежей:

Товары для личного пользования, за исключением транспортных средств, ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза в сопровождаемом и несопровождаемом багаже:

Воздушным транспортом: таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 10 000 евро и общий вес которых не превышает 50 килограммов иными видами транспорта: таможенная стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 1500 евро и общий вес не превышает 50 килограммов.

Таким образом, согласно приведенному примеру, постельный комплект (который ввозиться из Таможенного союза) не должен превышать 50 килограмм и стоимость не должна превышать 10 000 Евро в случае перевозки воздушным транспортом и 1 500 Евро в случае перевозки иным транспортом.

 

Шындали Зангар

ДГД по г. Алматы

Руководитель управления разъяснительной работы

 

14 февраля 2017, 09:58
Источник, интернет-ресурс: Департамента гос.доходов по г. Алматы

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