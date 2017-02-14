Главный тренер ХК "Рязань": За "Сарыарку" сыграли потусторонние силы

Под вмешательством "потусторонних сил" главный тренер рязанского клуба имел в виду две пропущенные за 40 секунд шайбы, которые и принесли "Сарыарке" победу, причем они были заброшены, когда до финальной сирены оставалось чуть более двух минут: до 58-й минуте счет в игре был равный – 1:1. Сюжет с участием "потусторонних сил" для "Рязани" нынешней зимой повторялся неоднократно – в недавнем домашнем матче с воскресенским "Химиком" этот клуб вел со счетом 2:1, но за три минуты до финальной сирены пропустил необязательную шайбу – и в итоге проиграл воскресенцам по буллитам.

Карагандинскому клубу "потусторонние силы" тоже нанесли урон, но еще перед игрой: пришедший на пресс-конференцию тренер "Сарыарки" Юрий Панов объяснил отсутствие на скамейке запасных главного тренера команды Вадима Епанчинцева тем, что последнему на тренировке "шайба прилетела в лицо".





"Сарыарка" после этой победы за три тура до окончания регулярки занимает третье место в турнирной таблице с 98 очками – и ниже уже точно не опустится: ее ближайший преследователь, "Спутник" из Нижнего Тагила сможет набрать до конца регулярного сезона максимум 94 очка. Лидирует в регулярке ВХЛ усть-каменогорское "Торпедо" со 100 очками после 46 игр.