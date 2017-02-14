Доклад Министра финансов об уточнении республиканского бюджета на 2017 год
(г.Астана, 13 февраля 2017 года)
Уважаемый председательствующий!
Уважаемые депутаты!
На Ваше рассмотрение представлен проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2017-2019 годы».
31 января текущего года Главой Государства в послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» озвучены 5 приоритетов развития. Они призваны обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых и устойчивое продвижение Казахстана в число 30 наиболее развитых стран.
Ресурсами для реализации Послания Главы государства, являются:
1) дополнительные поступления доходов республиканского бюджета (без учета трансфертов), в результате корректировки макроэкономического прогноза на сумму 553,7 млрд. тенге, о чем уже было сказано Министром Национальной экономики;
Справочно: Доходы
Доходы (без учета трансфертов) в 2017 году оцениваются в объеме 4 891,9 млрд. тенге, что на 553,7 млрд. тенге выше утвержденного плана.
По налоговым поступлениям оценивается увеличение в сумме 566,7 млрд. тенге за счет изменения макроэкономических показателей в сторону увеличения и изменения ставки ЭТП на нефть с 35 до 50 долларов США за тонну.
Также, в связи со снижением курса тенге к доллару США с 360 тенге до 330 тенге прогнозируется уменьшение неналоговых поступлений и поступлений от продажи основного капитала на 13 млрд. тенге.
Подробный пофакторный анализ отражен.
2) привлечения дополнительного целевого трансферта из Нацфонда на сумму 1 092,9 млрд. тенге;
3) увеличение дефицита бюджета на сумму 969,8 млрд. тенге. Он учитывает свободные остатки 2016 года в сумме 158,4 млрд. тенге.
Расходы республиканского бюджета в 2017 году оцениваются в объеме 11 176,4 млрд. тенге, что на 2 615,1 млрд. тенге больше утвержденного плана.
Порядка 95% указанного прироста расходов направлено на реализацию Послания Главы государства по 5 приоритетам на общую сумму 2 434,9 млрд. тенге.
Первый и второй приоритеты будут реализованы через ряд инициатив государственных органов, нацеленных на ускоренную технологическую модернизацию экономики и улучшение бизнес среды. На это в общем будет направлено порядка 231 млрд. тенге.
Так, развитие научного и инновационного потенциала будет осуществляться как на существующей материальной базе Вузов, Назарбаев Университета и ПИТ «Алатау», так и за счет дополнительного финансирования ряда программ.
В частности, на коммерциализацию научных проектов направляется 6 млрд. тенге.
Для продолжения финансирования научных исследований в аграрном секторе предлагается дополнительно выделить 1,7 млрд. тенге.
На создание центра «Умные технологии» на базе ПИТ, который будет отвечать за цифровизацию промышленности в области Индустрии 4.0 и индустрии умного города, выделяются ресурсы в сумме 1,8 млрд. тенге.
На развитие аграрного сектора, как нового драйвера экономики дополнительно предусмотрено более 60 млрд. тенге. Данные расходы будут направлены:
1) на выполнение обязательств по инвестиционным субсидиям в сумме 33,7 млрд. тенге. Это охватит 2 101 субъект МСБ. Их объем инвестиций в сельское хозяйство уже составил 190,5 млрд. тенге. При этом, создано 5 804 рабочих места, а парк сельскохозяйственной техники будет обновлен на 1 184 единицы.
2) 15,0 млрд. тенге предлагается направить на реализацию мероприятий по финансированию проектов кооперативов, их членов через «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». За счет данных средств продолжится кредитование сети пунктов приема молока и поддержка семейных молочно-товарных ферм, финансирование развития плодоовощеводства и откормочных площадок. В результате будет обеспечено производство почти 49 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции и занято почти 14 тысяч человек.
Поскольку развитие сельского хозяйства должно быть обеспечено достаточными водными ресурсами, предлагается в проект уточненного бюджета включить дополнительные расходы на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и гидротехнических сооружений в сумме 9,3 млрд. тенге.
На развитие транспортного и транзитного потенциала страны предлагается дополнительно направить 127,2 млрд. тенге, из них:
- на развитие дорог республиканского и местного значения 72,2 млрд. тенге;
- на строительство паромного комплекса в порту Курык 48,0 млрд. тенге.
Комплексные меры развития рынка жилья буду реализованы через новую программу «Нурлы Жер».
Основные финансовые потоки по программе начнутся с 2018 года, а в рамках уточняемого бюджета предлагается предусмотреть 8 млрд. тенге для предоставления займов вкладчикам Жилищного строительного сберегательного банка Казахстана для выкупа жилья.
Для расширения минерально-сырьевой базы и активизации геологоразведки дополнительно предусмотрено 1,7 млрд. тенге. С учетом увеличения по данному направлению в целом финансирование составит почти 10 млрд. тенге.
В рамках реализации третьего приоритета Макроэкономическая стабильность Национальным Банком и Правительством выработаны меры по оздоровлению банковского сектора.
Это позволит восстановить стимулирующую роль денежно-кредитной политики и осуществить «перезагрузку» финансового сектора страны.
Реализация четвертого приоритета «Улучшение качества человеческого капитала» будет осуществляться по трем основным направлениям: образование, здравоохранения и социальная защита населения. Дополнительно выделяется 86,2 млрд. тенге.
Так, на сферу образования дополнительно предлагается направить 20,4 млрд. тенге.
В рамках данных расходов будут реализованы следующие направления:
- языковая подготовка учителей;
- освещение Государственной программы образования;
- реализация проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех;
- другие мероприятия.
В реализацию поручений, озвученных Главой государства, в своем обращении 15 декабря 2016 года посвященному 25-ти летию Независимости страны, проект уточненного бюджета предусматривает 81,6 млрд. тенге, в том числе:
- повышение с 1 июля 2017 года размера пенсии для 2,1 миллиона получателей до 20% к уровню 2016 года;
- повышение с 1 июля 2017 года размера единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка на 20%. Ожидается, что данный вид выплат затронет порядка 400 тыс. детей.
По пятому приоритету безопасность и борьба с коррупцией. На эти цели предлагается направить 23,9 млрд. тенге, по следующим направлениям:
- противодействие религиозному экстремизму и терроризму, и обеспечение экономической безопасности - 17,4 млрд. тенге;
- борьба с киберпреступностью - 7,4 млрд. тенге;
- проведение мероприятий по предупреждению пропаганды религиозного экстремизма - 242,9 млн. тенге.
Реализация институциональных преобразований, озвученных в пятом приоритете, будет осуществляться в том числе через взаимодействие с ОЭСР. На это в проекте уточненного бюджета дополнительно предусмотрено 1,1 млрд. тенге.
Уважаемые депутаты, в рамках проводимого уточнения бюджета предлагается продолжить реализацию ряда начатых проектов. Это касается обеспечения населения жильем, развития системы образования и здравоохранения, энергетического комплекса. Общая сумма таких дополнительных мер составит 163,8 млрд. тенге.
Кроме того, в рамках уточнения учтены:
1) реорганизация государственных органов (МЗСР, МКС, МНЭ, МИР, МЭ) в соответствии с Указом Главы государства (№ 412 от 25 января 2017 года «О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан»);
2) перенос остатков бюджетных средств 2016 года по республиканским бюджетным инвестиционным проектам на доиспользование (1,5 млрд. тенге) и возврат неиспользованных в 2016 году средств из Национального Фонда РК - 9,1 млрд. тенге.
В результате, параметры уточненного республиканского бюджета на 2017 год составят:
Поступления - 9 628,5 млрд. тенге, что на 1 645,3 млрд. тенге больше утвержденного плана (7 983,2 млрд. тенге);
Целевой трансферт из Национального фонда в 2017 году составит 1 534,6 млрд. тенге с увеличением на 1 092,9 млрд. тенге от ранее одобренного Советом по управлению Национальным фондом объема в сумме 441,6 млрд. тенге;
Расходы - 11 176,4 млрд. тенге.
Дефицит - 1 547,9 млрд. тенге или 3,1% к ВВП с ростом на 969,8 млрд. тенге.
Прогнозные расчеты (прилагаются) показывают:
1) объем правительственного долга к 2020 г. составит порядка 11,9 трлн. тенге или 20,6% к ВВП. В сравнении с текущим периодом (начало 2017 г.) долг в предстоящие 3 года увеличится в 1,3 раза;
2) темпы роста доходов республиканского бюджета отстают от темпов роста затрат на обслуживание правительственного долга. Такая ситуация считается негативной при управлении долгом.
Таким образом, для исключения потенциальных рисков необходимо будет скорректировать бюджетную политику в 2018-2019 годах с принятием мер по увеличению доходной базы бюджета и возможно сокращению расходов.
Уважаемые депутаты!
Таковы основные направления уточнения бюджета.
В целях своевременной реализации мероприятий озвученных в Послании Главы государства и выполнения принятых обязательств Прошу поддержать проект Закона.
Благодарю за внимание!
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