Доклад Министра финансов об уточнении республиканского бюджета на 2017 год

(г.Астана, 13 февраля 2017 года)

Уважаемый председательствующий!

Уважаемые депутаты!

На Ваше рассмотрение представлен проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2017-2019 годы».

31 января текущего года Главой Государства в послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» озвучены 5 приоритетов развития. Они призваны обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых и устойчивое продвижение Казахстана в число 30 наиболее развитых стран.

Ресурсами для реализации Послания Главы государства, являются:

1) дополнительные поступления доходов республиканского бюджета (без учета трансфертов), в результате корректировки макроэкономического прогноза на сумму 553,7 млрд. тенге, о чем уже было сказано Министром Национальной экономики;

Справочно: Доходы

Доходы (без учета трансфертов) в 2017 году оцениваются в объеме 4 891,9 млрд. тенге, что на 553,7 млрд. тенге выше утвержденного плана.

По налоговым поступлениям оценивается увеличение в сумме 566,7 млрд. тенге за счет изменения макроэкономических показателей в сторону увеличения и изменения ставки ЭТП на нефть с 35 до 50 долларов США за тонну.

Также, в связи со снижением курса тенге к доллару США с 360 тенге до 330 тенге прогнозируется уменьшение неналоговых поступлений и поступлений от продажи основного капитала на 13 млрд. тенге.

Подробный пофакторный анализ отражен.

2) привлечения дополнительного целевого трансферта из Нацфонда на сумму 1 092,9 млрд. тенге;

3) увеличение дефицита бюджета на сумму 969,8 млрд. тенге. Он учитывает свободные остатки 2016 года в сумме 158,4 млрд. тенге.