Готовившая "Евровидение-2017" украинская команда ушла из проекта

"Мы, команда "Евровидения", для которых этот конкурс стал не только частью нашей работы, но и частью жизни, официально сообщаем, что оставляем этот проект и прекращаем работу над подготовкой к проведению конкурса", - говорится в заявлении, под которым поставил свою подпись 21 человек из творческой команды.

Они напомнили, что в декабре прошлого года у них забрали полномочия, назначив нового фактического руководителя конкурса (заместитель генерального директора телерадиокомпании Павел Грицак - прим. ТАСС), которого наделили полным контролем над всеми аспектами "Евровидения-2017". В результате работа команды была полностью заблокирована. "Мы неоднократно письменно и устно сообщали об этом руководству НТКУ (Национальная телекомпания Украины), руководству Госкомтелерадио, представителям кабмина, пытались найти компромиссные решения и прилагали все усилия для дальнейшей реализации проекта", - сообщается в документе.





По мнению авторов заявления, новым руководством песенного конкурса не было проведено ни одного реального действия для реализации проекта в нужные сроки. Кроме того, они указали на "отсутствие прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы, отсутствие юридических обязательств перед привлеченными к работе над конкурсом специалистами, срыв сроков проведения тендеров". "Все это, на наш взгляд, мешает качественной и своевременной подготовке к проведению конкурса на Украине", - отмечается в заявлении.





Ранее Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отменил результаты тендера на закупку услуг официального продавца билетов на песенный конкурс "Евровидение-2017", из-за чего начало продаж, изначально назначенное на 6 февраля, отложено на неопределенный срок.





В финале "Евровидения-2016", прошедшем 14 мая в столице Швеции, победила украинская исполнительница Джамала с песней "1944". Второе место заняла певица из Австралии Дэми Им, третье - Сергей Лазарев, представлявший Россию. Страна- победительница, по правилам конкурса, принимает "Евровидение" в следующем году. Финал "Евровидения-2017" запланирован на 13 мая.



