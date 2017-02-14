Топ – 5 казахстанских боксеров по версии P4P
14 февраля 2017, 10:14
Жанат Жакиянов завоевал на выходных титулы чемпиона мира WBA (Super) и IBO в легчайшем весе, расположился на втором месте среди сильнейших боксеров страны.
Лидером рейтинга является средневес Геннадий Головкин, а замыкает первую тройку представитель первого тяжелого веса Бейбут Шуменов. Редакция BNews.kz подготовила топ – 5 казахстанских боксеров по версии P4P.
Геннадий Головкин - GGG
Геннадий является обладателем чемпионских поясов сразу от нескольких боксерских ассоциаций: WBA, IBF, IBO, WBC.
6 мая 2006-го года Головкин дебютировал на профессиональном ринге — соперником стал венгр Габор Балог, который благополучно отправился в нокаут через полторы минуты после начала поединка.
18 боев потребовалось Головкину, чтобы получить возможность выйти на бой за звание чемпиона мира. 14 августа 2014-го года колумбиец Милтон Нунез был отправлен в нокаут через минуту после начала поединка, а Головкин поднял над головой первый пояс чемпиона мира (WBA). С тех пор его не остановить.
Фото из открытых источников
Следующий поединок Головкина состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Жанат Жакиянов - ZZ
Девять с половиной лет упорного труда привели боксера к титулу чемпиона мира среди профессионалов. Эксперты перед боем высказывали предположения, что Жакиянов не совсем готов к поединку с Роуши Уорреном, — ведь предыдущий свой поединок на профи-ринге Казахстанец провел полтора года назад. На деле оказалось, что не готов к поединку именно американец.
Жакиянов был быстрее, точнее и что немаловажно, умнее Уоррена, то есть превзошел его практически во всех компонентах, считавшимися сильными сторонами Роуши. Самое главное, чего нельзя было отнять у Жаната, так это твердого намерения выиграть и воли к победе. Время Жакиянова становиться чемпионом мира среди профессионалов пришло, и откладывать собственную коронацию на будущее казахстанец не собирается.
Фото: YouTube
Бейбут Шуменов - Bumblebee
Мало кто начинал карьеру круче Шуменова, ставшего чемпионом мира в 10-м своем поединке. Мало кто загонял себя в такое забвение, в какое загнал себя Шуменов своим четырехлетним царствованием, в период которого он властвовал, но не правил. Сейчас, когда кулаками Хопкинса Бейбут, наконец, освободился от чемпионского бремени, у него есть шанс доказать, что его титул не был липовым – как многие уверены, а в загашнике есть умения, адекватные его могучей спонсорской поддержке.
Фото из открытых источников
Иса Акбербаев - Шмель
Чемпион в первом тяжелом весе по версии IBO Inter-Continental Иса Акбербаев. В своей последней встрече Акбербаев выиграл титул чемпиона GBC(Global Boxing Council cruiserweight title). В первом тяжелом весе (до 90,892 килограмма) без поражений выступает Иса Акбербаев. 30-летний боксер выиграл 12 из 13 боев, и еще один не пошел в зачет - встреча с американцем Энтони Ферранте в январе 2013 года: соперник выиграл этот бой техническим нокаутом, но у Ферранте был обнаружен допинг и разыгрываемый пояс International Boxing Organization Inter-Continental cruiserweight title остался вакантным. В двух последних боях казахстанец победил Брайан Клукея и Морриса Околу, нанеся обоим по первому поражению в карьере. О грядущих планах Акбербаева пока ничего не известно.
Фото из открытых источников
Канат Ислам - Kazak
Фото из открытых источников
Канат Ислам обладает поясами чемпиона мира по версии WBO Inter-Continental и UBC, и сохранил титул WBA Fedelatin. Это достижение дало возможность Канат Ислам занимает пятое место в рейтинге WBA и WBO.
Канат Ислам снова едет в США, где встретится с малоизвестным соперником из Бразилии. Понятно, что южноамериканской команде Казахстанца легче договориться с соседями по континенту, чем рисковать на неизвестном им рынках.
Пошел пятый год карьеры среди профессионалов, но он не провел ни одного поединка, который был бы отнесен к топовым или заметным.
Напомним, поединок казахстанца против бразильца Робсона Ассиса состоится 17 февраля в США.
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