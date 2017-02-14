Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Скончалась мать голливудского актёра Тома Круза

14 февраля 2017, 10:16

Как сообщает портал TMZ, Мэри Ли Саут умерла во сне.


Как сообщает TMZ, женщина умерла на прошлой неделе, церемония прощания уже состоялась, пишет Life.ru.

На 81-м году жизни скончалась мать американского актёра Тома Круза. Как сообщает портал TMZ, Мэри Ли Саут умерла во сне на прошлой неделе.

По данным СМИ, церемония прощания с Мэри Ли Саут уже состоялась, на ней присутствовали также три сестры актёра.

Известно, что женщина работала в сфере образования для детей с отклонениями в развитии. Как сообщал сам Круз, его мать нередко служила для него вдохновением.

Фото с сайта WomanAdvice

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...