Скончалась мать голливудского актёра Тома Круза
14 февраля 2017, 10:16
Как сообщает портал TMZ, Мэри Ли Саут умерла во сне.
Как сообщает TMZ, женщина умерла на прошлой неделе, церемония прощания уже состоялась, пишет Life.ru.
На 81-м году жизни скончалась мать американского актёра Тома Круза. Как сообщает портал TMZ, Мэри Ли Саут умерла во сне на прошлой неделе.
По данным СМИ, церемония прощания с Мэри Ли Саут уже состоялась, на ней присутствовали также три сестры актёра.
Известно, что женщина работала в сфере образования для детей с отклонениями в развитии. Как сообщал сам Круз, его мать нередко служила для него вдохновением.
Фото с сайта WomanAdvice
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