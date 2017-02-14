Скончалась мать голливудского актёра Тома Круза

Как сообщает портал TMZ, Мэри Ли Саут умерла во сне.

Как сообщает TMZ, женщина умерла на прошлой неделе, церемония прощания уже состоялась , пишет , пишет Life.ru





На 81-м году жизни скончалась мать американского актёра Тома Круза. Как сообщает портал TMZ, Мэри Ли Саут умерла во сне на прошлой неделе.





По данным СМИ, церемония прощания с Мэри Ли Саут уже состоялась, на ней присутствовали также три сестры актёра.





Известно, что женщина работала в сфере образования для детей с отклонениями в развитии. Как сообщал сам Круз, его мать нередко служила для него вдохновением.



