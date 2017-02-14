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Новости за сегодня

Началась разработка «дорожных карт» для запуска общего рынка транспортных услуг ЕАЭС

 

11 февраля в Цахкадзоре (Республика Армения) прошло 6-е совещание министров транспорта стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) под председательством члена Коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Адамкула Жунусова. После этого руководителей транспортных ведомств государств-членов принял Премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян.

Главным вопросом повестки дня совещания министров транспорта стран ЕАЭС стало обсуждение Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Основных направлений скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов ЕАЭС.

Стороны определили алгоритм работы по подготовке «дорожных карт» в транспортной сфере. Ими будет заниматься отдельная рабочая группа (РГ), курируемая заместителями министров транспорта стран Союза. Задача РГ - в сжатые сроки свести предложения стран-партнеров ЕАЭС в области транспорта для запуска общего рынка транспортных услуг на евразийском пространстве. Первое заседание рабочей группы пройдет в марте этого года.

Пилотной «дорожной картой» станет документ по воздушному транспорту, который разрабатывается в приоритетном порядке, с учетом специфики и нерешенных вопросов этой сферы. Карту планируется подготовить уже к 1 июля 2017 года. Установлен срок для «дорожной карты», объединяющей автомобильный, железнодорожный и водный транспорт Союза. Она должна быть разработана к 31 декабря 2017 года.

В «дорожных картах» будут заложены конкретные мероприятия и индикаторы, предложения по которым представят стороны. Такой подход позволит до 2025 года снять все ограничения и барьеры при перевозках в Союзе.

В результате запуска общего рынка транспортных услуг Союза ожидаются качественные изменения в экономиках стран ЕАЭС, что благоприятно скажется также и на уровне жизни граждан государств-членов. «Снизятся транспортные издержки, а значит наши товары будут более конкурентоспособными. Повысится транспортная доступность и мобильность населения. А это, как правило, один из критериев качества жизни людей», - отметил Адамкул Жунусов. 

Напомним, что принципы, которые определяют запуск общего рынка услуг в транспорте, и его идеология уже нашли понимание на уровне президентов. Они одобрены в декабре прошлого года на саммите глав государств ЕАЭС.

На совещании были рассмотрены и другие вопросы, в том числе разработка проекта Соглашения о судоходстве и реализация Программы автомобильных каботажных перевозок. Участники совещания обозначили позиции по вопросу продления сроков беспошлинного ввоза отдельных видов гражданских пассажирских самолетов.

Кроме того, стороны поддержали проведение совещания министров транспорта стран ЕАЭС в формате конференции в рамках выставочного форума «Евразийская неделя 2017».

В ходе пресс-конференции по итогам совещания Адамкул Жунусов отметил, что встреча «была продуктивной: договоренности достигнуты по всем вопросам повестки дня».

В совещании приняли участие министр транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения Ваган Мартиросян, заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Ляхнович, вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан Роман Скляр, министр транспорта и дорог Кыргызской Республики Жамшитбек Калилов, министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов. ​

 

14 февраля 2017, 10:18
Источник, интернет-ресурс: Евразийская экономическая комиссия

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