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Новости за сегодня

Коллегия ЕЭК упростила доступ к информации о месте сборки автомобилей

 

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) упростила доступ к информации о месте сборки автомобилей. Теперь любой автолюбитель или сотрудник контролирующего органа в случае наличия оформленного на транспортное средство электронного паспорта сможет оперативно получить в электронном виде представление о том, на каком заводе собрана машина.

Соответствующие изменения внесены в Порядок функционирования систем электронных автопаспортов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В прежней редакции Порядка отсутствовала возможность идентификации конечного изготовителя транспортного средства в случае его изготовления на сборочном заводе.

Принятые изменения предложил Казахстан, ссылаясь на то, что большинство крупных автопроизводителей Союза имеют, как правило, несколько сборочных заводов, которые нередко располагаются в разных союзных странах. А для потребителя совсем не безразлично, где собрана машина: в Казахстане, России, ином государстве-члене или, например, в Германии или Китае.

Кроме того, принятые Комиссией изменения в названный Порядок и Порядок формирования и ведения единого реестра организаций-изготовителей позволят сборочным заводам напрямую оформлять электронные автопаспорта. Это упрощает и ускоряет процедуру, а значит, улучшает в странах ЕАЭС условия ведения бизнеса.

 

14 февраля 2017, 10:11
Источник, интернет-ресурс: Евразийская экономическая комиссия

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