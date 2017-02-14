В США принят закон о неприкосновенности частной электронной переписки

Нижняя палата Конгресса США одобрила проект закона, повышающий защиту хранящейся на удалённых серверах информации пользователей

Палатой представителей был одобрен закон о конфиденциальности частной переписки в интернете (Email Privacy Act), который ещё в апреле прошедшего года должен был быть принят Сенатом, но Комитет Юстиции упрямо настаивал на с поправках, — в итоге компромисс с «законниками» всё же был найден.

Базовый законопроект является обновлением «Закона о конфиденциальности электронных сообщений», требующим от правительства предоставления веских причин для доступа правоохранителей к электронной почте, сообщениям в соцсетях и другому интернет-контенту, хранящемуся в облаках с помощью интернет-провайдеров и других поставщиков интернет-услуг, например, таких как Google. Он устраняет необходимость 180-дневного удаления сообщений, признавая долговечность облачных систем хранения данных. Дело в том, что в законе имелась одна «дырка», которая впоследствии подвергалась жесткой критике — акт защищал коммуникации «реального времени», но если какие-то сообщения хранятся «более 180 дней», то они полностью выводятся из поля правового регулирования. То есть, электронная почта, которая могла храниться явно больше квартала, могла быть прочитана без судебных санкций. Поэтому IT-компаниям приходилось уничтожать хранившиеся в облаке сообщения по истечении 180 дней, чтоб не подвергать необоснованной опасности конфиденциальность переписки своих клиентов.

Один из инициаторов внесения поправок республиканец Даррел Эдвард Исса (Darrell Edward Issa) считает, что

«…Если власти хотят читать вашу электронную почту, они обязаны получить ордер точно также, как они должны случать ордер для прочтения ваших писем, просмотра вашего жёсткого диска или прослушивания ваших телефонных звонков. Технологии показывают невероятные успехи на протяжении многих лет, но законы о конфиденциальности для цифровых коммуникаций просто не поспевают [за ними]. Вот и сейчас правила, регулирующие — как и когда правительство может получить доступ к электронным письмам, фотографиям, документам и другим интернет-коммуникациям [современного] человека, не обеспечивают той же защиты, которую гарантирует Четвёртая поправка для бумажного или личного [способа] связи. Законопроект, принятый сегодня, является важной гарантией конфиденциальности, которая поможет значительно зацементировать права американцев в цифровую эпоху».

Президент TechNet Линда Мур (Linda Moore) считает, что «Дом» (Палата представителей) сделал важный шаг вперёд в обеспечении электронных коммуникаций, участвующих в частной жизни американцев в XXI веке, и модернизация не обновлявшихся с 1986 года законов была крайне необходима. «TechNet аплодирует «Дому», который подал чёткий сигнал — Конституция США относится к частной цифровой информации также, как к физической, — говорит Мур. — Мы призываем Сенат принять этот законопроект как можно скорее».

«Обновление наших законов, — говорит одна из лоббистов новых поправок, конгрессмен от штата Вашингтон от демократов Сьюзан Делбен, — которое отражает реалии XXI века, было одним из моих главных приоритетов в Конгрессе. Кода действующий закон даёт предпочтение в защите бумажному письму перед размещённым на сервере электронным, [становится очевидным] такая политика безнадёжно устарела. Я поддержала ряд различных предложений по реформированию наших законов, регулирующих электронную конфиденциальность, и буду продолжать настаивать на том, что сегодня принятие закона о конфиденциальности является большим шагом в продвижении гражданских свобод американцев. Теперь настало время Сенату действовать в направлении обеспечения гарантий конфиденциальности простых граждан, и думаю, что он уже готов».

Свою поддержку законопроекту, который наконец-то приблизил американское право к реалиям современности, выразили сервис TechNet (Microsoft), Ассоциация производителей компьютеров и средств связи США (Computer & Communications Industry Association), компания Adobe и коалиция Digital Due Process. По мнению многих политиков и представителей IT-отрасли, с такой поддержкой обеих партий в Палате представителей поправки к закону о конфиденциальности интернет-переписки не должны встретить в Сенате особых препон.