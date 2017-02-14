В Сети набирает популярность экстремальная фотосессия бывшей девушки Крида
14 февраля 2017, 10:35
Такой смелости могут позавидовать многие мужчины.
В Сети набирает популярность экстремальная фотосессия бывшей девушки Крида — Виктории Одинцовой, которую устроил фотограф Александр Маврин, пишет Life.ru.
Модель не побоялась без страховки забраться на небоскрёб в Дубае и повиснуть над пропастью, держась только за руку руфера Олега Cricket.
Иностранные пользователи Сети предположили, что девушка так спокойна, потому что в России это обычное дело.
Кстати, на этой же крыше побывал и Тимати.
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