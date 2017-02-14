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В Сети набирает популярность экстремальная фотосессия бывшей девушки Крида

14 февраля 2017, 10:35

Такой смелости могут позавидовать многие мужчины.


В Сети набирает популярность экстремальная фотосессия бывшей девушки Крида — Виктории Одинцовой, которую устроил фотограф Александр Маврин, пишет Life.ru.

Модель не побоялась без страховки забраться на небоскрёб в Дубае и повиснуть над пропастью, держась только за руку руфера Олега Cricket.


Full video (link in bio)! @a_mavrin #MAVRINmodels #MAVRIN #VikiOdintcova #Dubai

Публикация от Viki Odintcova (@viki_odintcova) Фев 3 2017 в 7:12 PST


Иностранные пользователи Сети предположили, что девушка так спокойна, потому что в России это обычное дело.

Кстати, на этой же крыше побывал и Тимати.


No Photoshop guys , beautiful morning with my homie @timatiofficial

Публикация от ᎷY ᏞIFᎬ IᏚ Ꭺ ᎷOᏙIᎬ (@olegcricket) Янв 4 2017 в 10:29 PST


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