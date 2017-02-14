Такой смелости могут позавидовать многие мужчины.

В Сети набирает популярность экстремальная фотосессия бывшей девушки Крида — Виктории Одинцовой, которую устроил фотограф Александр Маврин,





Модель не побоялась без страховки забраться на небоскрёб в Дубае и повиснуть над пропастью, держась только за руку руфера Олега Cricket.







Full video (link in bio)! @a_mavrin #MAVRINmodels #MAVRIN #VikiOdintcova #Dubai Публикация от Viki Odintcova (@viki_odintcova) Фев 3 2017 в 7:12 PST





Иностранные пользователи Сети предположили, что девушка так спокойна, потому что в России это обычное дело.





Кстати, на этой же крыше побывал и Тимати.







