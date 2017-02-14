Почтить память безвременно ушедшего государственного и политического деятеля Казахстана пришли десятки его коллег, родственников и друзей. Среди них - депутаты Парламента, Счетного комитета, различных государственных ведомств и учреждений.

Попрощаться с Козы-Корпеш Джанбурчиным, несмотря на плотный график работы, пришли также главы министерств и национальных компаний. Среди них – заместитель Премьер-Министра РК, министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов, первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Мухтар Кул-Мухаммед, министр труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова. А также вице-спикер Мажилиса Парламента РК Владимир Божко, глава АО «Самрук-Қазына» Умирзак Шукеев, председатель правления Банка развития Казахстан Болат Жамишев, глава Национального управляющего холдинга «Байтерек» Ерболат Досаев и многие другие.