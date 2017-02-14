В Астане прощаются с Козы-Корпешем Джанбурчиным
14 февраля 2017, 10:00
Почтить память безвременно ушедшего государственного и политического деятеля Казахстана пришли десятки его коллег, родственников и друзей.
В русском драматическом театре имени Горького в Астане в эти минуты проходит гражданская панихида по председателю Счетного комитета Казахстана Козы-Корпешу Джанбурчину, сообщает МИА «Казинформ».
Почтить память безвременно ушедшего государственного и политического деятеля Казахстана пришли десятки его коллег, родственников и друзей. Среди них - депутаты Парламента, Счетного комитета, различных государственных ведомств и учреждений.
Попрощаться с Козы-Корпеш Джанбурчиным, несмотря на плотный график работы, пришли также главы министерств и национальных компаний. Среди них – заместитель Премьер-Министра РК, министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов, первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Мухтар Кул-Мухаммед, министр труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова. А также вице-спикер Мажилиса Парламента РК Владимир Божко, глава АО «Самрук-Қазына» Умирзак Шукеев, председатель правления Банка развития Казахстан Болат Жамишев, глава Национального управляющего холдинга «Байтерек» Ерболат Досаев и многие другие.
«Все мы знаем Козы-Корпеша Есимовича как талантливого государственного деятеля, мудрого руководителя и видного гражданина своей страны. Ваш вклад в дело развития Казахстана останется в памяти народа навсегда. Прощайте наш уважаемый Козы-Корпеш Есимович! Пусть ваши потомки будут в здравии», – сказала Государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова.
Проститься с казахстанским политиком пришли также аким Астаны Асет Исекешев, спикер Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин, министр образования Ерлан Сагадиев, глава Минфина Бахыт Султанов, министр энергетики Канат Бозумбаев и другие.
Фото: Экспресс К; today.kz
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